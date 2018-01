Lời khai bất ngờ của vợ cũ cụ ông đập chết tình địch

(Kiến Thức) - Khai với tòa, cụ ông đập chết tình địch cho rằng vợ ngoại tình nên mới nên không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên vợ cũ lại phủ nhận, khai do làm việc mệt nên nằm ngủ gần với anh C. chứ không có quan hệ tình cảm.

Ngày 25/1, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đào (SN 1957, trú tại quận Tân Bình, TP HCM) trong vụ án mạng "cụ ông đập chết tình địch" đang ngủ dưới sàn nhà vợ cũ từng gây xôn xao dự luận.



Trước đó tháng 11/2017, vụ án này được đưa ra xét xử nhưng sau 3 ngày thẩm vấn thấy còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Bị cáo Đào tại phiên tòa xét xử. Ảnh: PLXH.

Theo cáo trạng, quá trình chung sống giữa bị cáo Nguyễn Đào và vợ - Ngô Thị Thu H. (SN 1971) thường xuyên mâu thuẫn nên bà H., đã mang theo 4 con bỏ nhà đi chỗ khác ở. Bà H. sau đó thuê Nguyễn Viết C. (Sn 1978) làm lái xe chở hàng hóa buôn bán cho mình, và cho C. ở cùng nhà để tiện làm việc.

Bị cáo Đào sau đó nhiều lần đến chỗ vợ ở để níu kéo lại tình cảm nhưng không được. Nghi ngờ vợ và C. có quan hệ bất chính nên bị cáo Đào nhiều lần tìm tới đánh ghen.

Đến khoảng 1h ngày 22/2/2017, bị cáo Đào lén trèo vào nhà vợ thì nhìn thấy vợ mình và anh C. nằm ngủ cạnh nhau dưới sàn nhà nên bị cáo Đào chạy xuống bếp lấy 1 cây gỗ đập liên tiếp vào đầu anh C. khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó (thời điểm xảy ra vụ việc con ông Đào đã can ngăn nhưng không được).

Tại phiên tòa, bị cáo Đào bật khóc nức nở cho rằng vợ ngoại tình nên không làm chủ được bản thân nên mới gây ra án mạng. Tuy nhiên bà H. lại phủ nhận, khai do làm việc mệt nên nằm ngủ gần với anh C. chứ không hề có quan hệ tình cảm gì với nạn nhân. Trong khi đó các con bà H. cũng đồng tình với lời khai của bà này.