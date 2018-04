Lời kể rùng mình của nam sinh sau khi gia nhập ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Chia sẻ với báo Giao Thông, H. (23 tuổi, ở TP Thanh Hóa), một nạn nhân từng bị “Hội thánh Đức chúa Trời” làm cho mê muội cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán 2017, khi đó H. đang là sinh viên của Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Một hôm đang ngồi học thì H. được bạn Q. học cùng lớp (người đã tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”) đến hỏi: “Cậu có biết ai sinh ra cậu và sinh ra loài người không?”. Lúc đó H. cảm thấy tò mò nên hỏi lại thì Q. bảo ở chỗ đông người không thể nói được, hẹn H. tới một nơi nào đó yên tĩnh.

Khi H. đến chỗ uống cà phê như đã hẹn thì Q. có gọi điện cho một người khác đến và người này bắt đầu cho H. xem các tài liệu, xem clip liên quan đến “Hội thánh Đức chúa Trời”. Tiếp đó, họ giải thích, nói một số điều phi lý trong cuộc sống như: con người đang sống là đang cố gắng sinh tồn để chờ đến ngày chết; nói về cứu rỗi… Lúc đó H. có cảm giác bản thân bị cuốn hút, tin tưởng và đi theo họ đến một ngôi nhà ở trên đường Bà Triệu, TP.Thanh Hóa.

Vừa bước vào trong, H. thấy có nhiều người già, trẻ, trai, gái và cả trẻ em đang tập trung nấu ăn. Trong nhà có nhiều tài liệu, sách vở và có người đang ngồi đọc. Do H. và một số người khác là những người mới, chưa gia nhập để trở thành hội viên nên phải ngồi chờ người gọi là “chấp sự” đang từ Hà Nội vào để làm lễ Báp Têm.

Để làm lễ, mọi người được mặc một chiếc áo choàng, mắt nhắm, 2 tay chắp đan vào nhau để chấp sự dội thứ nước gì đó từ đầu đến chân, cùng lúc người chấp sự đặt một tay lên đầu mọi người và đọc lời xin nhập hội.

Cũng theo lời H, khi làm lễ dội nước lên đầu xong, H. và những người khác đi ra ngoài và được phát một mẩu bánh nhỏ bằng ngón tay, màu trắng, không mùi vị để ăn và uống một cốc nhỏ nước màu đỏ. Họ quan niệm bánh là thịt của Đức Chúa Trời, nước màu đỏ là máu của Đức Chúa Trời. Sau khi ăn bánh uống nước xong là đã chính thức gia nhập hội. H. được ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào một cuốn sổ lớn, đó được xem như giấy khai sinh, là ngày được sinh ra, ngày sinh nhật linh hồn của mình.

Liên tiếp 3 ngày sau khi nhập hội, H. đều đặn đến làm lễ đầy đủ, khi đến được các nhóm trưởng dạy cho 10 bài học do “Hội” đặt ra, có tên như: Trái sự sống; tình thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời; sự màu nhiệm; nước thiên đàng; ngày tận thế…

Theo H. một điều lạ ở hội nhóm này là người tham gia đều xưng hô với nhau bình đẳng, không phân biệt trên dưới, tuổi tác, họ hàng, kể cả bố mẹ đều xưng hô là “anh em”. Họ giải thích tất cả đều là con của Đức Chúa Trời, không biết ai sinh trước hay sau nên phải gọi như thế.

Rất may, bố mẹ H. đã kịp thời phát hiện con trai có biểu hiện khác thường, do đó bố mẹ tìm cách khuyên bảo, giúp H. bình tâm lại. Những ngày sau đó, H. không đến điểm tập trung của hội. Khi các trưởng nhóm gọi điện, cậu lấy lý do bận. Khoảng nửa tháng sau, H. mới dứt hẳn với hội nhóm này. Hiện H. đã có một công việc ổn định gần nhà.

Một địa điểm hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Thanh Hóa bị công an lập biên bản.



Trước đó, vào sáng ngày 27/4, Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, đường Quang Trung 3 (phường Đông Vệ) do ông Võ Thái Dương (SN 1981, có hộ khẩu tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) thuê để kinh doanh.

Theo báo Người Lao Động, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” như: bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băng rôn, khẩu hiệu… dùng để hành lễ tuyên truyền đạo “Hội thánh của đức chúa trời”.

Ngoài ra, Công an cũng thu giữ thứ nước màu đỏ và loại bột trắng, 2 chất này nghi dùng làm “nước thánh” cho những người tham gia Hội uống.

Trên trang thông tin Công an Thanh Hóa, “Hội Thánh Đức Chúa Trời” tại địa điểm nói trên do Mai Văn Hùng (sinh năm 1984, ở Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) quản lý.

Trong quá trình hoạt động hội nhóm này thường ngụy trang thành nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước New Life để tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành đưa mẫu bột trắng và nước màu đỏ đi kiểm nghiệm. Đồng thời xử lí các đối tượng truyền đạo trái phép.