Lợi dụng thiếu nữ say rượu, 3 thanh niên hiếp dâm

Chiều 21-12, thông tin từ VKSND huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm, Hoàng Văn Anh và Võ Văn Thăng (tuổi 16-21, cùng trú xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) về tội hiếp dâm.

Do trước đó hai em này cùng ngồi nhậu với ba thanh niên trên nên cả nhóm có biểu hiện say xỉn. Sau đó Tâm, Anh, Thăng cùng thực hiện hành vi đồi bại với H.