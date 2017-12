Lái ô tô tông liên hoàn, gọi đồng bọn cầm dao dọa công an

Đến gần 20h ngày 21/12, các lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường vụ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn, cầm dao vung chém loạn xạ giữa phố Hà Nội.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h45 cùng ngày. Thời điểm này, tài xế điều khiển chiếc ô tô mang BKS: 30A – 565.81 di chuyển đến đoạn đường đầu phố Huế (Hà Nội) thì bất ngờ lao phải húc phải xe máy do một người phụ nữ điều khiển chở theo con nhỏ.

Lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý.

Thay vì dừng lại để giải quyết, tài xế ô tô tiếp tục tăng ga bỏ chạy và đâm liên hoàn vào các phương tiện khác. Khi chiếc xe chạy trốn vào phố Bùi Thị Xuân thì bị người dân cùng lực lượng chức năng giữ lại.

Ngay sau khi xuống xe, tài xế chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn có biểu hiện “ngáo đá” đã gọi điện cho hai người mang theo hai con dao đến hiện trường, vung chém loạn xạ trước mặt cơ quan chức năng.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Lực lượng Công an phường Bùi Thị Xuân cùng lực lượng Công an giao thông và Cảnh sát 113 được huy động đến hiện trường và nhanh chóng khống chế các đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Bùi Thị Xuân.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.