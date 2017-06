Kỷ luật GĐ nhà thầu vụ thanh sắt 4m rơi từ đường sắt trên cao

Như đã thông tin, vào sáng ngày 11/6, thanh sắt dài 4m (nặng 5kg) bất ngờ rơi từ nhà ga số 7 (ga chùa Hà) dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội xuống đường (gần địa chỉ 265 Xuân Thủy) khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Rất may mắn, thanh sắt rơi xuống không gây tai nạn cho người đi đường, phương tiện tham gia giao thông. Nhà ga số 7 thuộc gói thầu CP 02 do nhà thầu chính Posco và nhà thầu phụ công ty TNHH Hải Ánh thi công.

Thanh sắt rơi từ dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 12/6, ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cho biết, nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ việc được xác định là do công nhân khi dọn dẹp công trường và lắp đặt bổ sung lan can bảo vệ thi công đã thao tác thiếu thận trọng để rơi thanh sắt xuống đường.

Ông Minh chia sẻ: “Thời điểm xảy ra sự việc, có 6 công nhân đang vệ sinh công trường và lắp đặt thiết bị an toàn. Các công nhân làm việc trên công trường đều có giấy tờ, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện, nhà thầu đã bố trí nhân sự phân luồng và cảnh giới trong và ngoài khu vực công trường”.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhà thầu đã dừng công việc, huy động công nhân đưa ngay vật liệu trở lại công trường để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện giao thông. Sau sự việc, đơn vị đã đưa ra hình thức kỷ luật là cảnh cáo Giám đốc nhà thầu , Quản lý công trường, kỹ sư an toàn của nhà thầu và các cá nhân liên quan vì để xảy ra sự cố mất an toàn trong công trường.

Đồng thời, ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu Posco rà soát, kiểm tra lại hệ thống thông tin cảnh báo an toàn lao động; tập huấn công tác an toàn cho toàn bộ công nhân trên công trường. Đối với công nhân không đảm bảo các quy định, không được vào công trường thi công.