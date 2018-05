Kinh khủng gã trai bắt giữ vợ hờ, ép nhận mua ma túy, lừa hàng tỷ

Các bị cáo trong vụ án bắt giữ vợ hờ trái phép gồm: Trần Thanh Hải (SN 1979, trú tại phường Trần Tế Xương, TP Nam Đinh, tỉnh Nam Định); Trần Xuân Tình (SN 1976, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Trần Quốc Việt (SN 1988, trú tại TP Nam Đinh, tỉnh Nam Đinh); Nguyễn Văn Hoài (SN 1989, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Đình Duy (SN 1987, trú tại phường Ngã Tư Sơ, quận Đống Đa, Hà Nội) và bị cáo Tô Hoài Nam (SN 1989, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thanh Hải bị truy tố về các tội: “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại cùng bị đưa ra xét xử về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng truy tố, Trần Thanh Hải và chị Đinh Thị Hiền sống chung với nhau và có 2 con chung. Do mâu thuẫn năm 2015, hai người không sống cùng nhau nữa.

Đến ngày 26/5/2016, Hải nhận được tin chị Hiền đang ở tại một khách sạn trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa). Hải lái chiếc Porche chở Trần Xuân Tình, Tô Hoài Nam đến khách sạn bắt giữ chị Hiền.

Ảnh minh họa.

Lên tới phòng, thấy chị Hiền đang ở cùng một người đàn ông, Hải xông vào đánh cả hai và lôi vợ hờ xuống xe đưa về Nam Định. Trên đường đi, Hải thỉnh thoảng dừng xe và hành hung chị Hiền.

Tại một vườn cây ở Nam Định, Hải đánh chị Hiền và gọi Trần Quốc Việt mang giấy bút tới, bắt nạn nhân viết bản tự khai với nội dung: Hiền mua ma túy song đưa số hàng này cho bạn gái của Hải khiến chị này bị bắt giữ. Lá đơn này nhằm mục đích để cơ quan pháp luật xem xét lại hành vi của bạn gái Hải.

Trong khi đó, biết tin chị Hiền bị bắt giữ trái phép, gia đình đã báo công an. Tuy nhiên, lần này, Hải đưa chị Hiền về Hà Nội và chở vào bệnh viện khám thương.

Sau lần bắt giữ trên, đến khoảng 16h ngày 21/7/2016, tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), Trần Thanh Hải cùng Tình, Duy, Việt và Hoài tiếp tục khống chế chị Hiền.

Khi thấy Hải, chị Hiền hoảng sợ, chạy trốn vào phòng trực của cán bộ Công an trại tạm giam số 1 đang có mặt gần đó trông giữ một phạm nhân. Dù được công an can ngăn, Hải vẫn túm tóc, lôi chị Hiền ra hành lang bệnh viện đánh đập.

Sau đó, Hải cùng đàn em đưa nạn nhân về nhà bạn gái ở Bắc Giang và bắt chị Hiền phải xin lỗi bố mẹ của chị này vì đã đẩy con họ vào tù. Lần này, gia đình chị Hiền cũng biết chuyện và báo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, về Nam Định giải cứu nạn nhân . Chị Hiền được đưa đi khám chữa, thương tổn 10% sức khỏe.

Hải, Tình, Duy, Việt, Hoài, Nam bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt, Hải tự khai có một khẩu súng K59 và bốn viên đạn, giấu tại nhà nghỉ ở thành phố Nam Định. Theo lời khai của Hải, cảnh sát đã thu được khẩu súng và đạn.

Trong quá trình giải quyết vụ án Bắt giữ người trái pháp luật và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cơ quan công an xác định Hải còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Đặng Thị Huyền.

Mặc dù sống với chị Hiền, có bạn gái, Hải vẫn quan hệ tình cảm với chị Huyền và biết người yêu có ký hợp đồng mua căn hộ cao cấp trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Chị này cho Hải biết còn thiếu gần bốn tỷ đồng và không có khả năng chi trả nên muốn bán căn hộ đó.

Hải nói dối sẽ bán hộ căn hộ với giá 6,1 tỷ đồng nhưng Huyền phải lo đủ tiền trả cho nhà đầu tư để được giao nhà, nếu thiếu anh ta sẽ cho vay. Chị Huyền đã bán chiếc xe Mercedes và tiền bố mẹ cho tổng cộng được 2,4 tỷ đồng và đưa cho Hải trả cho nhà đầu tư. Hải chiếm đoạt luôn số tiền này của chị Huyền.

Khép lại phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hải lĩnh án 3 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật; 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Các bị cáo còn lại gồm: Trần Xuân Tình lĩnh án 30 tháng tù cùng 42 tháng tù của bản án cũ; Trần Quốc Việt lĩnh án 24 tháng tù; Nguyễn Văn Hoài lĩnh án 15 tháng tù; Nguyễn Đình Duy lĩnh án 18 tháng tù và Tô Hoài Nam lĩnh án 20 tháng tù cùng 30 tháng tù của cũ cùng về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Được biết, ngày 7/8/2013, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hải 11 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, ngày 8/4/2015 Hải đã thi hành xong bản án này.