Kinh hoàng tài xế GrabBike bị hành khách đâm nhiều nhát

Thông tin cho báo chí vụ việc tài xế GrabBike bị đâm nhiều nhát dao, Công an Quận 9, TPHCM cho hay vẫn đang tiến hành điều tra, truy xét.

Ảnh minh họa.

Theo điều tra, rạng sáng 6/1, anh P.V.H (SN 1996, ngụ Hà Tĩnh, tài xế GrabBike) điều khiển xe gắn máy chở nam hành khách (chưa rõ lai lịch) đến trước trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thuộc đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân 9, TP. HCM.

Tới đoạn đường vắng người, nam hành khách yêu cầu anh H. dừng xe để xuống đường đi vệ sinh.

Khi quay lại, hành khách này hiện nguyên hình là một kẻ cướp, cầm dao tấn công tài xế GrabBike rồi lấy xe máy bỏ chạy.

Do đoạn đường vắng, anh H. cố gắng đi đến cổng trường trên nhờ bảo vệ giúp đỡ, đưa đi bệnh viện và báo Công an.

Nhận thông tin, Công an quận 9 có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và vào cuộc truy xét đối tượng. Đồng thời, Công an cũng trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để nhận diện kẻ cướp phục vụ công tác điều tra.