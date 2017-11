Không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam mưa to

Trong ngày và đêm 8/11 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 9/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 8/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, nhiễu động gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh. Nên trong ngày và đêm 8/11 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 9/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định tiếp tục xuống.

Mực nước trên các sông có khả năng diễn biến như sau: Sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 3,0m, ở mức báo động 2 (với điều kiện hồ Hương Điền duy trì mức xả là 765m3/s); Sông Hương tại Kim Long xuống mức 1,7m, dưới báo động2: 0,3m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 6,7m, trên báo động1: 0,2m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 2,5m, trên báo động1: 0,5m; tại Hội An xuống mức 1,4m, trên báo động1: 0,4m; Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc xuống 3,5m, ở mức báo động1; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống mức 3,0m, trên báo động1:0,5m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,0m, ở mức báo động 2.

Trong 24 giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện: Hướng Hóa, Đắkrông (Quảng Trị); Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên-Huế)

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngày và đêm 8/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

Trong 24 giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện: Hướng Hóa, Đắkrông (Quảng Trị); Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên-Huế)

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngày và đêm 8/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.