Không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc lạnh 5-8 độ C

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm sâu, các vùng núi cao rét hại 5-8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW, hiện trên lục địa TQ có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng sáng sớm mai (22/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó mưa và gió lạnh lan tỏa đến các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, từ chiều ngày mai, các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa đều khắp. Có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ, phía bắc vùng biển bắc Biển Đông nổi gió đông bắc mạnh cấp 6. Giật cấp 7, biển động.

Nhiệt độ tại các vùng núi cao như Mẫu Sơn hay Sapa chỉ còn 5-8 độ C. Nguồn ảnh: Zing

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh thành giảm khoảng 3-4 độ C, miền Bắc và bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại. Trung Trung Bộ trời lạnh.

Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ giảm xuống 16-18 độ C. Vùng núi trong khoảng 11-13 độ C. Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại sâu 6-8 độ C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội hạ xuống 15-17 độ C, vùng núi ước khoảng 11-13 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 5-7 độ C.

Ngoài ra, khoảng ngày 24-25/12, có khả năng hình thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam biển Đông. Sau đó vùng áp thấp này mạnh lên và di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và hướng về khu vực Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp trên biển Đông, từ ngày 27-31/12, các tỉnh trung Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa cả đợt phổ biến 100-300mm.