Khởi tố Vũ “Nhôm” thêm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chiều ngày 18/4/2018 đã phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm)- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình

Việc khởi tố này nằm trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DAB) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Trong vụ án này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.