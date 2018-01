Khởi tố và bắt nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Thông tin chính thức được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 25/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Đồng thời tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nguyễn Ngọc Sự.

Ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Thông tin nêu rõ, các Quyết định và lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Trong quá trình điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được xác định, Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất.

Hành vi của nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vinashin đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi kê biên tài sản do phạm tội mà có.