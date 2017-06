Khởi tố nhóm đối tượng dụ dỗ, ép buộc trẻ chưa thành niên

Chiều ngày 18/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết: “Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt giữ, tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thành Công và đồng bọn để điều tra về nhiều hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, trong đó có hành vi dụ dỗ các em gái nhỏ chưa đến tuổi thành niên để phục vụ cho các quán karaoke”.





Súng và ma túy của nhóm đối tượng bị Công an quận Lê Chân thu giữ. Theo đó, các biểu hiện phạm tội của nhóm đối tượng này từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Công an quận Lê Chân, bọn chúng thường thực hiện việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Một chuyên án bóc gỡ ổ nhóm tội phạm này đã được Công an quận Lê Chân vạch ra. Trong quá trình điều tra, các trinh sát nhận thấy, nhóm đối tượng còn có dấu hiệu dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật… vào phục vụ tại các quán karaoke.

Qua công tác điều tra địa bàn, cơ quan công an phát hiện đối tượng Trần Thành Công (SN 1994) có 2 địa chỉ tạm trú tại quận Hải An và quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Qua mạng xã hội, Công cùng đồng bọn đã kết bạn với các bé gái mới lớn, thích ăn chơi hưởng thụ, rồi tìm mọi cách để buộc các bé về Hải Phòng làm việc cho bọn chúng.

Cuối tháng 5/2017, Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an phường Đông Hải, quận Hải An bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà số 62/2 Nguyễn Văn Linh, phát hiện có 3 bé gái sinh năm 1996, 2002, và 2003, đều ở Hà Nội.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 4 thanh kiếm và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc dụ dỗ, ép buộc, sử dụng trẻ em để đưa vào các quán karaoke tiếp khách.

Tiến hành điều tra, xác minh mở rộng, lực lượng công an phát hiện tại địa bàn phường Vĩnh Niệm còn có 2 bé gái khác SN 2000 và năm 2004, cũng quê quán Hà Nội, là bạn của 3 bé gái đang tá túc ở nhà số 62/2 Nguyễn Văn Linh.

Theo xác minh của cơ quan Công an, cả 5 bé gái vì nhiều hoàn cảnh đã bị nhóm của Trần Thành Công dụ dỗ về Hải Phòng, thuê nhà cho ăn, ở và khống chế đưa vào các quán karaoke làm nhân viên phục vụ.

Dựa trên các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Lê Chân đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng Trần Thành Công, Phạm Tú Chinh (SN 1996) và Nguyễn Văn Đô (SN 1998), cùng quê huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội; và Nguyễn Quốc Triệu (SN 1994), trú tại huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 súng Colt (dạng súng tự chế), 4 viên đạn, hơn 10 viên ma túy tổng hợp, 8 dao, kiếm, côn sắt, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang chứng, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Thành Công.

Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nhận bỏ tiền thuê phòng trọ và nuôi ăn, ở trọn gói; bù lại, các cháu bị Công và đồng bọn quản lý chặt chẽ rồi ép “làm việc” để trả công. Nhóm của Công kết nối với các cơ sở kinh doanh karaoke để cung cấp nhân viên phục vụ với giá thỏa thuận cứ 2 tiếng sẽ được quán trả 300.000 đến 500.000 đồng; thêm 1 tiếng sẽ trả thêm 100.000 đồng. Số tiền này các bé gái phải mang về nộp cho Công và đồng bọn.

Hiện tại, Công an quận Lê Chân đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc để làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng kể trên.