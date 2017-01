Khởi tố người phụ nữ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với người phụ nữ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu định hại nhiều người.

bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu) để điều tra về hành vi giết người. Bà Hồ Thị Ngọc Điệp bị khởi tố về hành vi giết người. Ngày 17/1, cơ quan điều tra Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, quận 9, TP HCM - người) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng ngày 25/12/2016, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, bà Điệp đã lén bỏ thuốc diệt chuột (kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định là chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng) vào nồi nước lèo bún riêu bán cho khách của chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, cháu bà Điệp).

Cơ quan Công an lấy mẫu trong nồi bún riêu để giám định và kết quả xác định là thuốc diệt chuột - chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng. Vụ việc đã được chị Tuyết kịp thời phát hiện khi nhìn thấy nồi nước lèo nổi lên nhiều bọt lạ bất thường. Qua xem lại hình ảnh camera, mọi người phát hiện, lợi dụng lúc chị Tuyết chạy ra chợ, bà Điệp đã bỏ vật lạ vào nồi bún riêu, sau đó bà Điệp vứt mảnh giấy gói chất lạ vào bãi rác cạnh nhà.