Khởi tố hai đối tượng đe dọa chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Thông tin nóng nhất liên quan vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa khi đề nghị không cho tiếp tục triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, chiều 11/4, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trong vụ đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các cán bộ chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú ở Ba Đình, Hà Nội) bị khởi tố về tội khủng bố, đối tượng Trần Anh Thuận (36 tuổi, ở Bắc Ninh) bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.



Trước đó, ngày 1/4, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) đã tạm giữ 2 đối tượng đe dọa Chủ tịch và các cán bộ chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh. Danh tính hai đối tượng được xác định là Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và Trần Anh Thuận (36 tuổi, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Hai đối tượng Nguyễn Trọng Phương và Trần Anh Thuận được xác định là hai người đã có hành vi trực tiếp nhắn tin điện thoại vào số máy của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh cũng những một số cán bộ khác của tỉnh để đe dọa. Các tin nhắn có nội dung khá giống nhau như: “Để yên cho người khác làm ăn”; “Biết điều thì để yên có người khác làm ăn”…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các cán bộ chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa khi đề nghị không cho tiếp tục triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận không phải người thuộc công ty nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Hai đối tượng cũng cho biết, cả hai là người của một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát. Động cơ của việc nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh là để gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát trên địa bàn và tranh giành bến bãi.

Trong công văn số 55/UBND-NN.TN của UBND tỉnh Bắc Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thành ký gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 9/3 về việc đề nghị tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, UBND tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng”.

Ngày 16/3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau "bảo kê", đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2017 về việc thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Cũng trong ngày 16/3/2017, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ thông tin về việc Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và một số lãnh đạo sở, ngành tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa sau khi quyết định dừng dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu cát sỏi trên sông Cầu.

Trong cuộc họp báo chiều 16/3, ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin: “Công văn 55 UBND-NN.TN xuất phát từ thực trạng khai thác dự án, có dấu hiệu núp dưới việc khai thác cát để làm các việc khác gây nguy cơ mất an toàn đê điều. Chúng tôi khẳng định có việc nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh và cán bộ ban ngành của một số sở ngành. Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc, lãnh đạo tỉnh và một số cán cán bộ đã chuyển lại những tin nhắn đe dọa. Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo điều tra làm rõ. Chúng tôi đã thành lập ban chuyên án, điều tra làm rõ, và xử lý đối tượng. Về nội dung đe dọa, chúng tôi xin phép chưa cung cấp vì đây là tài liệu điều tra, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể”.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng những đối tượng có liên quan đến vụ việc.