Khởi tố, bắt giam 5 người trong vụ trộn hỗn hợp than pin vào tiêu

Sáng 4/5, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đắk Nông), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 người về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến vụ “hỗn hợp than pin” trộn vào tiêu.

Năm người bị bắt gồm: Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi), Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, chồng bà Loan, xã Đăk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), Phan Thị Dung (56 tuổi, trú khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Lê Thị Hồng Thơ (39 tuổi) và Trần Ngưỡng (còn gọi là Trần Văn Tuấn, 42 tuổi) cùng trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.