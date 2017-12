Khóc nghẹn tang lễ Trung tá CSGT bị xe máy tông tử vong

Sáng ngày 2/12, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Đảng ủy lãnh đạo Cục CSGT - Bộ Công an đã tổ chức tang lễ tiễn biệt Trung tá Trần Văn Vang (SN 1975, Đội CSGT số 2, Phòng 10, Cục CSGT, Bộ Công an) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 3 mới (đoạn tránh TP Thái Nguyên hướng đường tròn Tân Long – Hà Nội) bị xe máy tông tử vong. Trung tá Trần Văn Vang sinh ra trong gia đình thuần nông, trên quê hương Ninh Binh. Gia đình có 9 anh chị em, Trung tá Vang là con thứ 6 trong gia đình. Hơn 21 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân dù phải chuyển qua nhiều đơn vị công tác nhưng Trung tá Vang vẫn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đến viếng Trung tá Trần Văn Vang, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao với gia quyến. Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đoàn đến viếng Trung tá Trần Văn Vang. Các đồng chí, đồng đội Trung tá Trần Văn Vang nghẹn ngào trước sự ra đi của anh. Đúng 9h30 cùng ngày, linh cữu của Trung tá Trần Văn Vang được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Thành (Kim Sơn, Ninh Bình). Theo gia đình Trung tá Trần Văn Vang, trước đây, vợ chồng anh rất vất vả, phải thuê nhà để ở và mới đây nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp anh mới xây được ngôi nhà cấp 4 thì nay lại ra đi Người thân Trung tá Trần Văn Vang nghẹn ngào tiễn đưa anh. Cô con gái 4 tuổi của Trung tá Vang còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau, nỗi mất mát lớn lao. Đồng đội khóc nghẹn ngào tiễn biệt anh. Những đôi mắt đỏ hoe. Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Vang.

