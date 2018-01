Khẩn trương truy tìm thủ phạm xịt sơn bẩn gần 20 ô tô

(Kiến Thức) - Đội Cảnh sát Hình sự công an quận Hà Đông đang tiến hành trích xuất camera để truy tìm thủ phạm gây ra vụ xịt sơn bẩn hàng chục chiếc ô tô đỗ tại KĐT TT19, phường Phúc La.

Sáng ngày 16/1, Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự công an quận này đang khẩn trương phối hợp với công an phường Phúc La vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc hàng loạt ô tô bị xịt sơn bẩn.

Hiện đơn vị đang tiến hành trích xuất các camera xung quanh khu vực địa bàn phường Phúc La và khai thác tin báo từ phía người dân.

Hai trong số các xe ô tô bị kẻ xấu xịt sơn bẩn. Công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14/1, hơn 10 chiếc ô tô đỗ qua đêm tại Khu đô thị TT19, thuộc địa bàn phường Phúc La (quận Hà Đông) đã bị xịt sơn ngang trên thân xe.

Gia đình ông Nguyễn Như Sơn (ở phố Bạch Thái Bưởi) là một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết, gia đình để xe trước cửa nhà vào tối ngày 13/1. Đến sáng 14/1, thức dậy thì đã thấy xe bị xịt sơn bẩn .

Nhiều hàng xóm của gia đình ông Sơn cũng bị đối tượng xịt sơn bẩn. Ông Sơn cho hay, thời điểm lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 17 chiếc xe ô tô ở quanh khu vực bị xịt sơn bẩn.