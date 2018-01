Kết thúc điều tra vụ vận chuyển hơn 60kg ma túy đá

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn gồm nhiều loại ma túy khác nhau, có nhiều đối tượng từ nhiều tỉnh, thành phố tham gia, tính chất đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng Phạm Minh Tuấn (44 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu. Phương thức, thủ đoạn của chúng là không trực tiếp nhận và vận chuyển, mà chỉ tìm nguồn ma túy của các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc, thống nhất giá cả mua bán, sau đó thuê người đến nhận và vận chuyển theo đường tàu hỏa từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.



Ma túy mà bọn chúng mua bán là các loại ma túy tổng hợp thể rắn, chủ yếu là ma túy đá (Methamphetamin), với tổng số hơn 60kg. Khi có ma túy, bọn chúng chia thành những gói có trọng lượng 50gam, 100gam và 200gam để bán lại cho các đối tượng trên địa bàn các tỉnh phía Nam kiếm lời. Các bị can trong vụ án phần lớn đã có tiền án, tiền sự, tái phạm nguy hiểm, nên hoạt động phạm tội của chúng rất liều lĩnh và có tính chất chuyên nghiệp.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can, trong đó bắt tạm giam 13 bị can gồm các bị can trú tại TP Hà Nội: Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Quân, Đặng Huy Tiến, Nguyễn Sỹ Công, Lưu Hoàng Linh, Vũ Thị Phương Thanh, Phạm Quốc Hưng. Các bị can trú tại TP. Hồ Chí Minh: Lê Đình Thanh Trúc, Đỗ Quy Sắc; Nguyễn Minh Vũ, trú tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Nhạn, tại tỉnh Khánh Hòa; Hứa Thị Ngọc, trú tại tỉnh Lạng Sơn; Trần Thanh Trung, trú tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Trong đó, bị can Lưu Hoàng Linh, Trần Thanh Trung đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai trong một vụ án khác; bị can Đỗ Quy Sắc đang tạm giam tại Trại tạm giam Khám Chí Hòa, TP Hồ Chí Minh trong vụ án khác; 2 bị can Trần Tuấn Anh và Mai Thị Hoa bị truy nã.

Ngoài ra, có đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Quý (31 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh), nhưng Quý hiện đã bị khởi tố trong vụ án ma túy khác nên nhập toàn bộ hồ sơ vụ án này vào vụ án trước để điều tra xử lý theo pháp luật.

Các đối tượng trong vụ án. Phát hiện ma túy tại nhà ga tàu hỏa



Lật lại hồ sơ vụ án, khoảng 22h00 ngày 12-9-2016, tại nhà ga tàu hỏa Nam Định (thuộc TP Nam Định), Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện một xe ôtô taxi Hyundai I – 10, BKS: 30A - 53945 của hãng taxi Tiến Thành đang đỗ trả khách trước cửa ga có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ôtô thì thấy trên xe có một người khách là Nguyễn Sỹ Công, ngồi ở ghế trước bên phải, có mang theo một chiếc valy màu xanh. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu Công mở valy để kiểm tra thì phát hiện bên trong chiếc valy có 28 túi nilon màu trắng có các loại kích thước to, nhỏ khác nhau đựng các chất tinh thể màu trắng, Công khai nhận là ma túy đá.

Ngày 13-9-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Nguyễn Sỹ Công cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra vụ án, các điều tra viên của Phòng 8 (Cục CSĐT tội phạm về ma túy) đã lấy lời khai của Nguyễn Sỹ Công, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trong các ngày 12, 13, 14-9-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt khẩn cấp, khởi tố đối với Nguyễn Hoàng Quân, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Nhạn và Lê Đình Thanh Trúc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 29-9-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Thị Phương Thanh, thu giữ 4 gói ma túy đá Ketamin, Methamphetamine.

Một điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, quá trình lấy lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây Phạm Minh Tuấn vô cùng khó khăn. Phải gần 1 năm trời đấu trí, đối tượng mới khai nhận hành vi phạm tội. Năm 1998, Tuấn bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 20 năm tù giam về tội giết người, tha tù năm 2012. Nghiện ma túy đá, dù mới ra tù, nhưng Tuấn không sửa chữa lỗi lầm đã gây ra, mà vẫn tiếp tục lao sâu vào con đường phạm tội.

Quá trình điều tra, Tuấn chỉ khai nhận qua loa, chiếu lệ, cho rằng mình bị bệnh tâm thần nên không nhớ. Đồng thời, Tuấn nhiều lần viết đơn đề nghị Cơ quan điều tra cho Tuấn được giám định tâm thần. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Tuấn.

Kết quả Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận, bị can Phạm Minh Tuấn bị bệnh rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định. Tại các thời điểm bị can mua bán trái phép chất ma túy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trùm ma túy núp bóng doanh nhân thành đạt

Cơ quan điều tra cho biết, Đặng Huy Tiến là đối tượng đã nhiều lần mua ma túy đá về bán cho Phạm Minh Tuấn và nhiều đối tượng khác trong suốt thời gian dài. Số lượng ma túy mà Tiến mua bán đặc biệt lớn. Sau khi gây án Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương và nơi cư trú, di chuyển nhiều nơi để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an.

Trong thời gian bỏ trốn, tháng 7-2017, Tiến thành lập Công ty truyền thông liên kết kinh doanh tại khu vực phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi hoạt động, Tiến đều hết sức cẩn trọng và có tính toán. Đối tượng luôn ăn mặc chỉn chu, lịch sự như một doanh nhân thành đạt. Mỗi lần di chuyển, Tiến liên tục đổi xe ôtô hạng sang để tránh bị lộ diện.

Khoảng 13h45 ngày 3-12, tổ công tác Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ Đặng Huy Tiến, đối tượng có quyết định truy nã của Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Khám xét ngay tại nơi ở của Tiến, cơ quan Công an thu giữ 3 xe ôtô Lexus, Camry và Nissan cùng nhiều biển số giả, trong đó có cả biển xanh.

Khám người Tiến, cơ quan Công an phát hiện thẻ phóng viên. Đặc biệt, trong phòng ngủ của Tiến, Cảnh sát phát hiện số lượng lớn đồ chơi tình dục và thuốc kích dục. Tiến cho biết đó là sở thích sưu tầm của mình.

4 người phụ nữ sử dụng ma túy đá

Theo điều tra viên, những người phụ nữ tham gia đường dây này đều sử dụng ma túy đá. Trong đó, có trường hợp bị can Vũ Thị Phương Thanh khá đặc biệt. Là đối tượng sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất, mẹ cũng từng đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, có 2 con, nhưng đã ly hôn. Thanh sống cùng mẹ và 2 con nhỏ.

Cuộc sống gia đình đối với Thanh lẽ ra là động lực để Thanh phấn đấu vượt qua những khó khăn, cạm bẫy. Nhưng Thanh vẫn bỏ mặc mà lao vào vòng xoáy của tệ nạn lô đề, cờ bạc, sử dụng ma túy và tham gia vận chuyển, mua bán ma túy cho Nguyễn Hoàng Quân.

Đáng chú ý có trường hợp bị can Lê Đình Thanh Trúc. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, được gia đình nuôi ăn học hết Đại học, nhưng Trúc lại lười lao động, thích ăn chơi hưởng lạc, sống buông thả. Khi gặp Tuấn, được Tuấn bao tiền ăn chơi, Trúc đã sống chung với Tuấn như vợ chồng.

Khi biết Tuấn là đối tượng mua bán ma túy, Trúc đã không ngăn cản, tránh né mà còn tích cực tham gia giúp Tuấn chia nhỏ đóng gói ma túy và mang bán. Về bị can Nguyễn Thị Hồng Nhạn, thích cuộc sống ăn chơi hưởng thụ, nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất cho bản thân, tiếp tay, giúp sức cho Quân mua bán trái phép chất ma túy.