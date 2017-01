Kẻ trộm chó bị dân đánh nhập viện đầu năm mới ở Hải Dương

Thông tin ban đầu về vụ việc một kẻ trộm chó bị dân đánh nhập viện, vào sáng 3/1/2017, tại làng Chằm (xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện đối tượng thanh niên nghi trộm chó. Sau đó, do bức xúc, một số người dân đã đánh đối tượng này và báo lên chính quyền xã Phương Hưng. Đồng thời, người dân đưa đối tượng nghi có hành vi trộm chó cùng tang vật là một con chó bị nhốt trong bao tải lên UBND xã Phương Hưng. Sau đó, người này được đưa đến Công an huyện Gia Lộc để điều tra làm rõ hành vi trộm chó.

Thanh niên bị nghi ăn trộm chó. Ảnh Hải Ninh.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Phương Hưng xác nhận vụ việc trên. Ông Thu cho biết: “Vào khoảng hơn 8h sáng ngày 3/1, tôi đang họp Đảng ủy ở UBND xã thì người dân đưa đối tượng trộm chó lên xã. Sau đó, đối tượng trộm chó cùng tang vật là con chó trong bao tải được đưa lên Công an huyện Gia Lộc để điều tra làm rõ và đưa đối tượng đi bệnh viện khám. Theo phản ánh của người dân, có hai đối tượng cùng đi trộm chó nhưng một đối tượng phóng xe chạy mất nên chỉ bắt được một người”.

Lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc cho biết: “Hiện nay, đối tượng này đang được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan công an vẫn chưa xác minh được cụ thể danh tính người này do anh ta đang đau nên chưa thể lấy được lời khai”.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.