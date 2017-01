Kẻ giết nữ sinh giấu xác trong thùng xốp đối mặt 12 năm tù

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM, cho biết cơ quan này vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Phạm Quốc Bình (7/4/2001), bị can giết nữ sinh giấu xác trong thùng xốp, để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.



Theo Luật sư Nguyễn Thúy Lệ Huyền, Đoàn luật sư TP.HCM, Bình bị cơ quan điều tra khởi tố theo Khoản 1, Điều 93 và Khoản 4c, Điều 133 của Bộ luật Hình sự về tội Giết người, Cướp tài sản.



Tuy nhiên, ở thời điểm Bình bị cáo buộc gây ra cái chết cho nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi), bị can này mới 15 tuổi 9 tháng, nên áp dụng Khoản 2 của Điều 74 Bộ luật Hình sự, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội. Nếu Bình bị truy tố và đưa ra xét xử, mức hình phạt cao nhất mà bị can này có thể lãnh không quá 12 năm tù.



Nghi can giết bạn giấu xác tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.L.