Kẻ giết nam sinh, nhét xác vào bao tải gây án như thế nào?

Chiều ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã thông tin chính thức với báo chí về vụ án kinh hoàng thi thể nam giới trong bao tải.



Theo cơ quan công an quận Nam Từ Liêm, lúc 10h ngày 24/4, đơn vị này tiếp nhận được tin báo của người dân về một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy đựng trong bao tải tại mương nước cuối đường Đỗ Xuân Hợp, làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm). Công an quận Nam Từ Liêm đã báo cáo lãnh đạo Công an Hà Nội rồi trực tiếp xuống hiện trường điều tra, xác minh.

Hiện trường phát hiện thi thể của nạn nhân.

Qua điều tra, nạn nhân được xác định là Vũ Thanh T. (SN 1996, phường Mỹ Đình 2, đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội). Tại hiện trường phát hiện thi thể trong bao tải, nạn nhân được bọc bằng hai bao tải màu xanh và trắng đục, miệng bao tải được buộc bằng nilon, hai bao tải bị cháy một phần.

Đến sáng ngày 25/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ và bắt giữ nghi phạm giết người nhét xác bao tải là Chử Tuấn Sơn (SN 1969, phường Cầu Diễn) khi y đang lẩn trốn tại xã Di An (tỉnh Bình Phước).

Theo lời khai của Sơn, thông qua mối quan hệ xã hội, Chử Tuấn Sơn quen với nhân T. và biết anh T. có cho vay tiền “bốc bát họ”, trước kia Sơn từng vay tiền của nạn nhân T.. Lúc này, Sơn đang cần tiền trả nợ nên chủ động gọi điện mời nạn nhân đến nhà của Sơn ở phường Cầu Diễn. Đến khoảng 17h20 ngày 9/4, anh T. đi xe máy SH mang BKS 29L1-605.62 đến theo như đã hẹn.

Trong sáng ngày 27/4, cảnh sát đã dẫn giải Chử Tuấn Sơn (khoanh đỏ) đến hiện trường để thực nghiệm hiện trường.

Tại đây, Sơn hỏi vay anh T. 20.000.000 đồng nhưng anh T. không cho, hai bên ngay sau đó xảy ra cãi vã. Trong lúc anh T. đang ngồi hút thuốc lào thì Sơn cầm một viên gạch gần tủ quần áo đập liên tiếp vào đầu, gáy nạn nhân.

Nạn nhân đã chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng khi chạy đến khu nhà Sơn thường cho người khác thuê thì đối tượng đã kịp đuổi theo, tiếp tục dùng gạch đập vào đầu nạn nhân đến khi anh ta gục hẳn.

Sơn khai, đã kéo nạn nhân T. vào phòng trọ số 4 dùng một áo thun quấn đầu và dùng túi nilon buộc phía bên ngoài. Đến khoảng 19h cùng ngày, Sơn lấy một chiếc ĐTDĐ, chìa khóa xe SH của nạn nhân rồi đem đến nhà xe Bệnh viện E Hà Nội để gửi, rồi đi xe ôm về bán trà đá như bình thường trên đường Nguyễn Cơ Thạch. Trên đường đi Sơn đã vứt chiếc điện thoại và chìa khóa xe máy của nạn nhân.

Đến sáng ngày 10/4, Sơn mang sợi dây chuyền cướp được của nạn nhân đem đi bán được 4.050.000 đồng, rồi bỏ trốn vào Bình Dương thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Tuấn Sơn về hành vi giết người và cướp tài sản.