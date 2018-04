Hy hữu: Dọa tung ảnh nóng của bố và nhân tình đòi 5 triệu

Sáng 24/4, thông tin với báo chí vụ việc bi hài dọa tung ảnh nóng của bố và nhân tình, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phương (24 tuổi, ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành), theo quyết định truy nã của Công an huyện Châu Thành về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.



Trước đó, khoảng 4h ngày 5/12/2017, không có tiền để tiêu nên Phương đột nhập vào nhà bố đẻ là ông Cường (ngụ cùng địa phương) lấy trộm điện thoại di động và một sổ hộ khẩu.

Phương tại cơ quan công an. Nguồn CAND.

Phương sau đó cầm điện thoại được một triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, đến hôm sau Phương nhờ một người quen với mình thông báo với bố đẻ rằng trong điện thoại có lưu trữ những hình ảnh “nóng” giữa ông và bạn gái, đồng thời buộc ông Cường đưa 5 triệu đồng nếu không những hình ảnh đó sẽ được phát tán.

Ngày 7/12/2017, ông Cường chuẩn bị tiền rồi nhờ người quen liên hệ đưa cho Phương để chuộc lại điện thoại cùng sổ hộ khẩu về cho mình. Tuy nhiên ngay khi nhận được tài sản ông Cường đã đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi tống tiền bố đẻ của Nguyễn Thanh Phương.

Công an huyện Châu Thành đã mời Phương về trụ sở làm việc nhưng anh ta đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an Châu Thành đã ra quyết định truy nã Phương.