Hy hữu bị hại “hóa” bị can rồi treo cổ trong viện tâm thần

Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc một nghi can treo cổ trong bệnh viện tâm thần.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 17h20 ngày 1/1/2018, bà Nguyễn Thị Chuyển (SN 1974, vợ nghi can Nguyễn Văn Xìu), mang cơm vào Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho chồng thì phát hiện ông Xìu treo cổ trong nhà vệ sinh. Mặc dù được gia đình đưa ngay tới BV Việt Tiệp nhưng ông Xìu không qua khỏi.

Trung tâm pháp y nơi để thi thể ông Xìu sau khi xảy ra sự việc.

Trước đó, vào sáng 26/12/2017, do có mâu thuẫn từ trước, ông Nguyễn Văn Xìu đã chém trọng thương người hàng xóm Nguyễn Quang Huy (SN 1976, trú tại tổ dân phố 23 phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Sau khi chém ông Huy, ông Xìu bị Công an quận Lê Chân ( Hải Phòng) dẫn giải về trụ sở Công an quận để phục vụ công tác đều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Do nghi vấn ông Xìu có biểu hiện tâm thần nên Công an quận Lê Chân chuyển ông này sang Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng điều trị, chờ giám định tâm thần. Đến chiều 1/1/2018 thì xảy ra sự việc trên.

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho biết, từ khi ông Xìu được chuyển sang Bệnh viện tâm thần theo dõi, điều trị và chờ giám định tình trạng bệnh tật, Công an quận Lê Chân cử lực lượng đến giám sát 24/24h. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều ngày 1/1/2018 thì người nhà phát hiện ra sự việc nêu trên.

Về nguyên nhân dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Xìu chém ông Nguyễn Quang Huy xuất phát từ việc, vào khoảng 13h30, ngày 23/1/2017, ông Xìu đang ngồi ăn cơm trong nhà thì bất ngờ bị ông Nguyễn Quang Huy (SN1976, nhà liền kề), cầm chiếc bồ cào sắt có 5 răng bổ trúng mặt khiến ông Xìu bị hỏng 1 mắt vĩnh viễn, vỡ xương quai hàm và gãy một số răng.

Đến 4/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án về tội “Giết người” theo điều 93 Bộ Luật hình sự. Ngày 18/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can với ông Nguyễn Quang Huy, tuy nhiên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối tượng liên quan.

Sáng 26/12, ông Huy lại xảy ra mâu thuẫn với ông Xìu và bị ông Xìu chém trọng thương. Sau đó, ông Xìu có biểu hiện tinh thần hoảng loạn, vào nhà chốt cửa, dọa tự sát.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Xìu cho biết, sau khi ông Xìu chết, thi thể được chuyển đến Trung tâm Giám định pháp y Hải Phòng (trong khuôn viên Bệnh viện Việt Tiệp) chờ các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo luật sư Thơm, ngay khi xảy ra sự việc phát hiện ông Xìu tử vong, gia đình và luật sư đã làm việc với lãnh đạo Cơ quan tố tụng TP Hải Phòng liên quan đến vụ việc trên.