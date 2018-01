"Hot girl" buôn gần 300 viên pháo nổ bị bắt quả tang

Cô gái 18 tuổi ở Cần Thơ bị lực lượng công an bắt giữ khi đang vận chuyển gần 300 viên pháo nổ.

Hôm nay, Cơ quan Công an TP Cần Thơ cho biết, đang làm rõ, xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nổ trái phép trên địa bàn.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 27/1, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Cảnh sát hình sự, công an quận Ninh Kiều và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện Thạch Khương Hồng Nguyên (22 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển xe máy chở Thái Uyển Nhi (18 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đang lưu thông trên đường, đoạn ngay công viên Lưu Hữu Phước có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Thái Uyển Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: C.A Tại đây, lực lượng Công an phát hiện đôi nam nữ này đang vận chuyển gần 300 viên pháo nổ hình tròn.



Làm việc với công an, Nhi khai nhận mua số pháo trên thông qua một tài khoản trên mạng xã hội ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) và đang vận chuyển về trung tâm TP Cần Thơ để tiêu thụ. Khi cô gái trẻ này đang giao hàng cho một thanh niên ở quận Ninh Kiều thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cùng thời điểm, Công an TP Cần Thơ phát hiện Nguyễn Hải Dương (28 tuổi) và Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đang vận chuyển trái phép 145 cây pháo vào quận Ninh Kiều tìm nơi tiêu thụ.

145 cây pháo được Nguyễn Hải Dương vận chuyển trái phép vào quận Ninh Kiều tìm nơi tiêu thụ

Công an TP Cần Thơ cho biết, nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì số pháo nói trên có thể sẽ được bán và đốt sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan. Lúc đó sẽ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.