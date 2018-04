Hợp long cầu Bạch Đằng, từ Hà Nội về Quảng Ninh chỉ còn 90 phút

Tại buổi lễ hợp long cầu Bạch Đằng có sự tham gia của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Theo thiết kế, dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến khởi công vào tháng 1/2015 với chiều dài 5,4 km, rộng 25 m, 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h, điểm đầu là huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), điểm cuối là huyện Hải An (Hải Phòng). Cầu Bạch Đằng dài 3 km với 4 nhịp dây văng, chịu được động đất cấp 8, có 3 trụ chữ H thể hiện tam giác kinh tế giữa TP Hạ Long (Quảng Ninh) - TP Hải Phòng và TP Hà Nội. Cầu do công ty CP BOT cầu Bạch Đằng làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 7.600 tỷ đồng và được thực hiện bằng hình thức BOT. Sau khi hợp long cầu Bạch Đằng, từ Hà Nội về tới Quảng Ninh chỉ còn 130km (trước đó 180km) và 90 phút di chuyển bằng ô tô. Từ TP Hạ Long đi TP Hải Phòng chỉ còn 25km (trước đó 75km). Đây là cây cầu “made in Việt Nam” thứ hai nhưng có kích thước lớn hơn do người Việt Nam thiết kế và thi công, trước đó là cầu dây văng Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Bên trong dây cáp của cầu Bạch Đằng

