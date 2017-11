Hơn 3.000 người nhận mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng/tháng

Bà Đinh Thu Hiền - Phó trưởng Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mức lương hưu của cô Trương Thị Lan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chưa phải là thấp nhất. Theo số liệu mới nhất, hiện có 3.228 đối tượng sẽ phải nhận mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng/tháng.



Cô giáo Trương Thị Lan gây xôn xao dư luận với mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng.

Bà Hiền cho biết, lương hưu được quy định rất rõ trong Luật tổ chức xã hội, nếu đóng thấp thì hưởng lương hưu thấp, đóng cao thì hưởng lương hưu cao. Trong đó, tiền lương đóng và thời gian đóng là hai yếu tố quan trọng nhất trong việc tính lương hưu.

Trước tháng 1/1995, giáo viên mầm non không thuộc biên chế nhà nước cho nên thời gian làm việc của cô Lan trước năm 1995 không được tính vào thời gian đóng BHXH. Còn trong khoảng thời gian từ tháng 1/1995 - 8/1998, Chính phủ có Nghị định quy định giáo viên mầm non không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.



Chính vì vậy, thời gian từ tháng 1/1995 - tháng 8/1999, giáo viên mầm non không thuộc đối tượng đóng BHXH. Nhưng do chính sách quan tâm đến giáo viên mầm non, năm 2004, BHXH Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo có một văn bản để xác định những giáo viên mầm non có thời gian đóng BHXH chưa được tham gia đóng BHXH có thể được truy BHXH từ tháng 1/1995 để sau này có đủ khoảng thời gian hưởng chế độ hưu trí, bà Hiền giải thích. Chính vì vậy, đa số giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước tháng 1/1995 thì thời gian đóng BHXH của họ chỉ tính từ tháng 1/1995 trở đi.

Bên cạnh đó, do các cơ sở giáo dục không có nguồn ngân sách nhiều nên mức đóng của họ chỉ dừng lại ở mức sàn là mức lương tối thiểu. Thời điểm năm 1995, mức lương cơ sở 420.000 đồng, bây giờ cũng chỉ là 1,3 triệu đồng. “Mức đóng đó rất thấp. Như cô giáo Lan thời gian đóng BHXH Việt Nam chỉ có 22 năm 8 tháng, tỷ lệ lương hưu 69% (tỷ lệ không được hưởng tối đa)”.

Tuy nhiên, theo bà Hiền, lương hưu của giáo viên mầm non chưa phải là thấp nhất. Thực tế hiện có 3.228 người có mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng. Trong đó, 2 nhóm đối tượng có mức lương thấp nhất là cán bộ xã không chuyên trách và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Hiện nay, cán bộ xã không chuyên trách, mức đóng BHXH của họ chỉ trên nền lương cơ sở và nếu thời gian đóng BHXH chỉ tối thiểu khoảng 20 năm thì trong năm nay họ chỉ hưởng mức lương khoảng 55%. Sang năm sau, tỷ lệ lương hưu của họ dao động trong khoảng 55-60%.

Với những người tham gia BHXH tự nguyện, mức lương đóng thấp nhất của họ cũng trên nền lương cơ sở. Theo Luật năm 2014, từ ngày 1/1/2016, mức lương của những người tham gia BHXH tự nguyện này có mức thấp nhất bằng chuẩn nghèo của khu vực nông thôn (tức là trên nền của 700 nghìn đồng) chắc chắn lương hưu của họ trong khoảng 55 – 60%, kể cả 75% vẫn không thể đạt mức lương tối thiểu. Những người này sẽ có mức lương thấp, dưới 1,3 triệu đồng/tháng.