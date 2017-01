Hoang mang vì nhiều vụ dàn cảnh cướp tiền tỷ ở Sài Gòn

Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an nhiều địa phương xác lập chuyên án, trích xuất camera hàng loạt điểm nghi vấn nơi các nạn nhân bị trộm và đối tượng đi qua để phá án, sớm truy bắt hung thủ các vụ dàn cảnh cướp tiền xảy ra gần đây.

Gần 10 tỷ biến mất khi lốp xe bị thủng

Đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, phường An Phú, quận 2, TP HCM, nơi các đối tượng dàn cảnh lấy 80 lượng vàng và 110 triệu đồng trên ôtô của bà Y. Mấy ngày đã trôi qua nhưng vụ việc bị các đối tượng dàn cảnh để lấy sạch 80 lượng vàng và hàng trăm triệu đồng tiền mặt vẫn còn ám ảnh bà P.K.Y (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

“Chiều hôm đó, 12/1, sau khi vào trung tâm TP HCM giao dịch với các tiệm vàng, tôi và người em gái bỏ tiền, vàng vào giỏ, lên ôtô do tài xế L.C.N (35 tuổi, cũng là người thân của bà Y.) trở về nhà ở Đồng Nai”, bà Y. kể lại.

Khi xe chạy đến đầu đường dẫn vào cao tốc TP HCM – Long Thành –Dầu Giây (phường An Phú, quận 2) thì có hai thanh niên chạy xe máy vượt lên, báo xe bị thủng lốp. Tài xế N. đã tấp xe vào lề kiểm tra thì thấy lốp bị xẹp nên đã lấy dụng cụ ra thay. Do ngồi trong xe ngột ngạt nên hai chị em bà Y. cũng xuống xe nhưng sơ ý không khoá chốt 4 cánh cửa lại.

Sau khi lốp xe thay xong, bà Y. và những người thân lên xe thì tá hoả phát hiện chiếc giỏ xách có 80 lượng vàng và 110 triệu đồng đã bị mất. Vụ việc được các nạn nhân nhanh chóng đến Công an địa phương trình báo.

Trước đó, ngày 6/12/2016, cũng trong trường hợp được báo xẹp lốp ôtô tương tự, chị N.T.H (ngụ quận 1) cùng tài xế đã dừng xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) để thay lốp và khi trở lại xe thì phát hiện mất 1,7 tỉ đồng vừa rút ở ngân hàng.

Tối 5/4/2016, ông T. (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang chạy ôtô trên đường số 1011, phường 5, quận 8 thí có một thanh niên chạy vượt lên báo bánh xe bị xẹp. Ông T. tấp xe vào lề thay lốp và khi trở lại xe thì phát hiện 116 lượng vàng bỏ trong túi nylon biến mất.

Người nước ngoài cấu kết gây án

dàn cảnh lấy 80 lượng vàng và hàng trăm triệu đồng của bà Y. trên đường dẫn cao tốc vài ngày, chiều 10/1, anh Nguyễn Văn Lâm lái xe ôtô chở chị La Thuý Vân (ngụ quận Bình Thạnh) đến ngân hàng rút 2 tỉ đồng. Một vụ cướp ở Sài Gòn. Trước vụvà hàng trăm triệu đồng của bà Y. trên đường dẫn cao tốc vài ngày, chiều 10/1, anh Nguyễn Văn Lâm lái xe ôtô chở chị La Thuý Vân (ngụ quận Bình Thạnh) đến ngân hàng rút 2 tỉ đồng.

Sau đó, anh Lâm chở chị Vân đến đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 và ngồi chờ trên xe để chị Vân đi công việc. Lúc này, có một người đàn ông ngoại quốc đi bộ đến, báo cho anh Lâm biết lốp xe sau bị thủng.

Tài xế Lâm xuống kiểm tra thì ghi nhận lốp xe bị xẹp nên loay hoay lấy dụng cụ để thay. Cùng lúc, xuất hiện hai người đàn ông ngoại quốc đi chung trên xe máy đến mở cửa xe anh Lâm, lấy túi tiền có 2 tỷ để bên trong. Phát hiện vụ việc, anh Lâm lao đến giật lại được túi tiền và truy hô. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đã kịp thoát thân.

Băng nhóm người Indonesia chuyên dàn cảnh để trộm tiền trên ôtô bị Công an TP HCM bắt giữ trước đây và hiện đang thụ án tổng mức án 45 năm tù. Vụ việc khiến các trinh sát nhớ lại cách đây hơn 7 năm, Phòng CSHS Công an TP HCM từng triệt phá băng nhóm người Indonesia cũng dùng thủ đoạn tương tự để gây án. Năm 2010, Toà án nhân dân TPHCM đã xét xử, tuyên phạt 6 đối tượng người Indonesia tổng mức án 45 năm tù vì hành vi dàn cảnh, đâm thủng bánh ôtô để trộm của người rút tiền từ ngân hàng.

“Các băng nhóm là người nước ngoài, cấu kết với tội phạm trong nước đang tái diễn thủ đoạn dàn cảnh trộm, cướp tài sản trên ôtô và hành vi của nhóm tội phạm này vô cùng phức tạp, liều lĩnh”, một cán bộ điều tra thông tin.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định những vụ việc trên đều được thực hiện cùng một thủ đoạn. Ban đầu, sau khi được đồng bọn thông báo “con mồi”, chúng dùng xe máy chạy theo và thả đinh vào lốp xe. Khi lốp xe thủng, chúng sẽ báo tin cho tài xế. Tiếp theo, chúng dàn cảnh hiếu kỳ tụ tập, phụ giúp, hỏi han… tác động gây cho tài xế và người đi cùng mất tập trung để đồng bọn ra tay trộm tài sản trên xe.

“Để bảo đảm an toàn về tài sản, nhất là dịp cuối năm, chúng tôi đề nghị những người đi lĩnh, rút tiền số lượng lớn phải đi từ 3 đến 4 người. Không mất chủ quan khi xe gặp sự cố bất ngờ và những người ngồi trên xe phải cảnh giác, khoá chốt xe cẩn thận hoặc phải để người ngồi lại trên xe. Nếu có nghi ngờ về sự xuất hiện của các đối tượng lạ thì điện báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ”, đại diện Công an TP HCM khuyến cáo.