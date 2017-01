Hoảng hồn với những vụ xe chạy ngược chiều bạt mạng ở Việt Nam

Mới đây, theo hình ảnh ghi lại, trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang có nhiều phương tiện di chuyển nhưng một tài xế xe taxi Group vẫn cho xe phóng ngược chiều bạt mạng. Ngay khi những hình ảnh chiếc taxi Group chạy ngược chiều trên cao tốc được chia sẻ, nhiều người không khỏi hoang mang, lo sợ bởi mức độ nguy hiểm của chính tài xế và những người tham gia giao thông tại thời điểm đó. Đây không phải lần đầu các tài xế khiến nhiều người đi đường choáng váng khi cho xe taxi chạy ngược chiều. Hồi tháng 10/2016, Hai chiếc xe taxi đi ngược chiều trên cầu vượt Hoàng Minh Giám (Hà Nội) khiến cho giao thông ách tắc đã bị Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội gửi giấy mời lên trụ sở để xử lý. Nguồn ảnh: An ninh thủ đô. Ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video chia sẻ trên Otofun, quay lại cảnh người đàn ông đi xe máy cương quyết không nhường đường cho chiếc taxi chạy ngược chiều. Người này ép tài xế taxi phải lái xe đi lùi hàng chục mét. Sau đó, taxi quay đầu và chuyển đi đường khác. Vụ việc xảy ra trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội gây chú ý cộng đồng. Ảnh cắt từ clip. Đêm 29/6 tại ngã tư Lê Trọng Tấn (Hà Đông), bất chấp dòng xe cộ đông đúc, tài xế taxi vẫn cố len vào đường ngược chiều. Một chiếc ôtô đi tới đối đầu với taxi và quyết không nhường đường. Thấy vậy, tài xế taxi đã lao xe lên vỉa hè tìm lối thoát. Ảnh cắt từ video. Hình ảnh một chiếc taxi chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tốc độ 100km/h khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Hồi tháng 9/2016, chiếc ô tô 7 chỗ phóng như "điên" trên cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh khiến hàng chục phương tiện khác phải né. Không ít lần, việc đi ngược chiều đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, sáng sớm 10/9, trên đường Giải Phóng, một người đàn ông đi xe máy lưu thông trên đường hướng từ Giải Phóng về Đại Cồ Việt, khi đến trước cổng Đại học Xây dựng (55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bất ngờ bị một chiếc ô tô màu trắng mang BKS 52X-6667 chạy ngược chiều tông phải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh chiếc xe máy của nạn nhân sau vụ va chạm với ô tô đi ngược chiều. Nguồn ảnh: Công an nhân dân. Hồi tháng 6/2016, một đoạn video camera hành trình cho thấy tài xế ôtô camera hành trình thoát nạn trong tích tắc khi kịp đánh lái để tránh chiếc Innova chạy kiểu tự sát trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Trong đoạn video quay lại, chiếc Innova chạy ngược chiều vun vút trên cầu khiến tài xế ôtô camera hành trình phải vội vàng đánh lái né qua một bên để tránh va chạm, suýt quệt vào xe tải đi bên cạnh. Ngay sau đó chiếc ôtô "điên" này đã tông vào xe Kia Morning đi sau, khiến cả hai xe nát đầu. Chiếc Innova chạy ngược chiều tốc độ cao trên cầu Nhật Tân. Ảnh cắt từ video camera hành trình. Mạo hiểm tính mạng của hàng chục hành khách trên xe, chiếc xe khách màu đỏ chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hồi tháng 3 vừa qua khiến nhiều tài xế ô tô hốt hoảng. Nguồn ảnh: Giao thông.

