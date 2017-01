Hoảng hồn với hình thú “quái dị” phương tiện đua xe trái phép

Gần 20 xe đua đang bị tạm giữ ở Công an quận 12. Ảnh: LÊ THOA Nhiều xe chỉ còn trơ lại bộ khung xương với hình dáng giống như.... xe đạp. Ảnh: LÊ THOA Các tay đua cũng không ngại chế "ngựa chiến" từ những chiếc xe wave, dream cũ. Ảnh: LÊ THOA Sau khi được chế tạo lại, không ai có thể nhận ra xe này thuộc hãng nào. Ảnh: LÊ THOA Một chiếc Wave được chế khá kỹ, sơn sửa nhiều màu sắc bắt mắt. Ảnh: LÊ THOA Chủ nhân còn dán cả tờ tiền đô lên đầu xe. Ảnh: LÊ THOA Và thêm một tờ tiền đô nữa trên thân xe. Ảnh: LÊ THOA Đầu xe có hình dáng như.... con cào cào. Ảnh: LÊ THOA Đầu xe được gắn nhiều bộ phận khá kỳ lạ, không biết có tác dụng gì. Chiếc cần màu đỏ gắn dưới cổ xe được cho là cần trợ lực. Ảnh: LÊ THOA Một chiếc dream cũ được gắn thêm một bộ phận có hình trụ màu xanh gọi là Pô e. Ảnh: LÊ THOA Chế cả biển số xe nghiêng cho giống mô tô phân khối lớn. Không còn nhận ra đầu xe máy với hai cây cọc thẳng đứng. Đầu xe y hệt xe đạp đua. Ảnh: LÊ THOA Chiếc pô to được gắn vào để các tay đua thả sức nẹt pô. Ngoài ra, còn dán thêm nhiều chữ: Hello Kitty, Khánh Nho's. Riêng chiếc xe màu xanh, không khó để hiểu chủ nhân của xe này có biệt danh: Khánh nhóc. Ảnh: LÊ THOA

