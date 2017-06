Hóa đơn tiền điện tháng 6 được dự báo sẽ tăng mạnh

Các chuyên gia cho rằng, trong những ngày nắng nóng, thời tiết ngoài trời có thể lên đến 45-50 độ C, điều hòa hoạt động hết công suất rất tốn điện trong nhiều giờ nhưng vẫn không đủ làm mát. Do đó, nên: Sử dụng điều hòa công nghệ inverter tiết kiệm điện; Lắp đặt điều hòa ở những góc mát, tránh nắng chiếu trực tiếp; Chọn công suất điều hòa phù hợp với diện tích phòng; Để nhiệt độ ban ngày từ 25 độ C trở lên, ban đêm từ 27 - 28 độ C; Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh tấm lọc bụi…