Hồ “Tuyệt tình cốc” dễ trở thành hồ “tuyệt mạng” ở Hải Phòng

Chiều 3/1/2017, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Đăng – Chủ tịch UBND xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, từ 25/12/2016 trở lại đây, thông tin khu vực hồ nước mỏ C thuộc khai trường khai thác đá của Công ty Xi Măng Phúc Sơn (xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) có màu xanh biếc được nhiều người biết đến và đổ về đây tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Khu hồ này có diện tích trên 10ha, được hình thành do nạn khai khác đá thổ phỉ từ thời điểm trước năm 2014. Do không được hoàn nguyên nên qua nhiều năm nó đã trở thành hồ chứa nước mưa, nước ngầm. Vị trí sâu nhất khoảng 40m. Đến nay, do các phản ứng sinh hóa nên nước có màu xanh biếc, nhìn rất bắt mắt nên người dân ở khắp nơi, đặc biệt là giới trẻ về đây ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm. “Người ta đến đây 1 lần rồi đi chứ có gì đâu ngoài màu nước xanh”, ông Đăng chia sẻ. Ông Đăng cho biết thêm, những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, mỗi ngày có đến hàng ngàn người đến đây khiến địa phương phải cử thêm lực lượng đến đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo, nhắc nhở người dân tránh xa những nơi nguy hiểm. Mặc dù trách nhiệm chính thuộc về Công ty Xi măng Phúc Sơn, nhưng do hồ nằm trên địa bàn hành chính của xã nên UBND xã phải "cõng" thêm trách nhiệm này. Con đường lượn quanh khu vực hồ ngập trong bụi vôi, cát. Hàng loạt điểm trông xe, dịch vụ cho thuê đò tham quan "Tuyệt tình cốc", với giá 10.000 đồng/xe. Nước hồ xanh biếc khiến nhiều bạn trẻ thích đến đây chụp ảnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi xung quanh không có hàng rào chắn. Nhiều người còn đưa cả trẻ em đến đây, leo lên những mỏm đá cao để "tự sướng". Chỉ cần sơ sẩy một chút là du khách có thể gặp nguy hiểm. Nhiều bạn trẻ còn 'coi trời bằng vung' khi đứng ngay dưới chân núi đang khai thác đá dở dang. Nhiều bạn trẻ lặn lội từ xa đến chụp ảnh ngay mép nước sát hồ, với những đống đá lởm chởm. Rất nhiều bạn trẻ xuống sát mép nước để chụp ảnh, nghịch nước. Nhiều bạn trẻ vẫn "làm ngơ" trước tấm biển cảnh báo nguy hiểm bên hồ. Có cầu ắt có cung, nhiều dịch vụ đã xuất hiện, tuy nhiên các điều kiện đảm bảo an toàn dường như chưa đủ. Chiếc thuyền sắt tự chế không trang bị phao cứu sinh hàng ngày vẫn dùng chở khách tham quan hồ. Hàng quán dựng ngay bên mép nước với độ cao dựng đứng, không rào chắn rất nguy hiểm. Ngồi trên thuyền không trang bị phao cứu sinh vẫn vô tư chụp ảnh.

