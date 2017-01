Hình sự đặc nhiệm hướng Nam là lực lượng gì?

Đội Cảnh sát hình sự hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM là lực lượng tinh nhuệ, được tuyển chọn từ nhiều đơn vị trong ngành...

Sáng 25/1, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM.



Được biết, khi ra mắt, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam có 66 cán bộ, chiến sĩ, đều là quân tinh nhuệ, được tuyển chọn từ nhiều đơn vị. Đảm nhiệm trọng trách chỉ huy của lực lượng mới này là thiếu tá Trần Thanh Bình - vốn xuất thân từ Đội Hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị từng đạt được nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm đường phố, các băng nhóm có tổ chức, trong những năm qua.

Các chiến sĩ trong Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đều là những người được đánh giá cực cao như: Mưu trí, giỏi võ, tinh nhuệ, dũng cảm...

Tham dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo nhiều cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, năm 2008 Công an TP.HCM đã thành lập lực lượng hình sự đặc nhiệm theo 2 cấp, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và thuộc Đội Cảnh sát hình sự của công an các quận, huyện.

Lực lượng hình sự đặc nhiệm đã đạt được nhiều thành tích hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm. Do mô hình phân cấp, phân địa bàn, lực lượng mỏng… trong khi tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố còn diễn biến phức tạp, gây nhiều bất ổn, bức xúc trong nhân dân; vÌ thế, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP.HCM tìm mọi cách để kéo giảm hoạt động của tội phạm. Từ đây, lãnh đạo chính quyền TP.HCM có đề nghị với Công an TP.HCM tái lập lại mô hình như những huyền thoại SBC (cảnh sát săn bắt cướp) trước kia.

Công an TP.HCM đã chính thức đáp ứng và ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam - một lực lượng được phân công chuyên sâu trong việc trấn áp tội phạm.

Bí thư TP.HCM Đinh La Thăng cho biết, những diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm ở TP.HCM luôn là vấn đề nóng, làm ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của toàn người dân. Ông Thăng nói: “Bọn tội phạm vẫn chưa nhận được những cú đòn nhớ đời, phải trả giá ngay lập tức từ lực lượng chống lại chúng để chúng phải run sợ, không còn đất sống”.

Bí thư TP.HCM nhấn mạnh: “Ngay khi thành lập lực lượng trên, có 2 việc phải làm được. Đó là khi bọn tội phạm nghe đến là phải bạt vía, kinh hồn và người dân đặt trọn niềm an tâm, tin tưởng... Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các đồng chí tham gia và lập được những chiến công quan trọng, tạo niềm tin và không khí an lành, vui tươi cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn".

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, hiện Công an TP.HCM đang xây dựng quy chế tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của đội nghiệp vụ mới. Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam sẽ theo một cấp và được đầu tư trang thiết bị thông minh, camera hành trình, vũ khí, công cụ hỗ trợ… và sẽ được giao nhIệm vụ chuyên trách, chuyên trấn áp một số loại hình tội phạm đặc thù.

Trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam sẽ được hưởng chế độ chính sách, bảo hiểm, trợ cấp có tính đặc thù, có quy chế phối hợp đặc biệt với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và công an các quận, huyện.

Lực lượng sẽ hoạt động ở 5 địa bàn trọng điểm, vốn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tội phạm đường phố là các quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Trong quá trình hoạt động, Công an TP.HCM sẽ báo cáo lên Bộ Công an. Nếu như thành công trong việc trấn áp tội phạm thì sẽ tiếp tục nhân rộng ra toàn thành phố.

Kết thúc buổi lễ, những trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam mặc thường phục, chạy xe khỏi trụ sở Công an TP.HCM, chính thức xuống đường làm nhiệm vụ. Những huyền thoại SBC nay đã tái xuất trên đường phố TP.HCM.