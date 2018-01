Hình ảnh tiều tụy thấy rõ của ông Đinh La Thăng

Bị khởi tố và bắt tạm giam từ hôm 8/12, đây là lần đầu tiên ông Đinh La Thăng xuất hiện trước ống kính báo chí tại TAND TP Hà Nội. Đó là một hình ảnh trái ngược với một ông Đinh La Thăng luôn vui tươi trước báo chí khi còn đương chức. Ông Đinh La Thăng (SN 1960 tại Nam Định) xuất phát là kế toán viên tại Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà. Con đường quan lộ của ông thuận lợi và liên tục trải qua nhiều vị trí quan trọng tại Tổng Công ty Sông Đà, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải... Nguồn ảnh: Zing Tuy nhiên, những sai phạm khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã khiến con đường quan lộ của ông Thăng dừng lại. Nguồn ảnh: Zing.vn Tròn 1 tháng sau khi bị bắt tạm giam, ông Đinh La Thăng xuất hiện vào sáng ngày 8/1 với chiếc còng tay cùng gương mặt buồn bã. Nguồn ảnh: TTXVN Theo cáo trạng, bị can Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN có vai trò chính trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN và PVC (Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN). Theo Luật sư Trương Quốc Hòe, nếu theo cáo trạng truy tố thì ông Thăng có thể đối mặt với mức án khoảng 20 năm tù giam. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Tuy nhiên, theo VKSND Tối cao, bị can Thăng có tình tiết giảm nhẹ như quá trình điều tra ông Đinh La Thăng đã thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách người đứng đầu. Ngoài ra, bị can Thăng có nhiều thành tích trong quá trình công tác.

