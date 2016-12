Hình ảnh không đẹp tại ngày khai hội hoa hướng dương

Sáng 25/12, tỉnh Nghệ An khai mạc lễ hội hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người có mặt tham quan, chụp ảnh. Đường mòn Hồ Chí Minh trở nên ùn ứ do đây con đường duy nhất dẫn lên cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An. Lực lượng giao thông và công an địa phương phân luồng giao thông đảm bảo tránh ùn tắc kéo dài. Một số người không di chuyển ra vào cổng chính để vào cánh đồng hoa hướng dương mà phá rào bằng dây thép gai và các thanh tre do ban tổ chức dựng. Trẻ em cũng bị người lớn bế chui qua hàng rào. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hoa hướng dương và không thu phí vào cửa. Cánh đồng hoa này rộng gần 100 ha, thường nở rộ vào dịp cuối năm và thu hút rất đông khách tham quan. Trong ảnh là khu vực phía ngoài cổng vào lễ hội hoa lúc 10h. Người dân chen chúc tại các lối đi bộ do ban tổ chức quy định sẵn. Số khác đi vào các khóm hoa để chụp ảnh. Hướng dương được trồng tại đây với mật độ dày đặc, khoảng cách giữa các cây chỉ từ 10-20 cm nên việc di chuyển giữa các luống, khóm dễ gây hư hỏng cho hoa. Một số du khách cố tình ngắt hoa, làm hư hỏng nhiều bông. Có những nhóm thanh niên còn ngắt lá để làm mũ đội trên đầu che nắng. Nhiều cây hoa bị hư hỏng nằm dọc lối đi bộ. Một nhóm học sinh tại TP Vinh (Nghệ An) chụp ảnh tại lối đi gần khu vực vào cánh đồng hoa khiến nhiều người đi qua rất chậm. Các dịch vụ ăn theo lễ hội cũng mọc lên, giá cho thuê thang sắt để trèo lên chụp ảnh toàn cảnh cánh đồng hoa là 20.000 đồng cho 10 phút đứng. Có thời điểm các lối đi lại bị nghẽn do nhiều người đứng lại chụp ảnh, số khác phải chờ khá lâu mới qua được. Gần trưa, đoạn đường mòn Hồ Chí Minh bị ùn ứ gần 2 km theo cả hai hướng đi Thanh Hoá và Nghệ An.

Sáng 25/12, tỉnh Nghệ An khai mạc lễ hội hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người có mặt tham quan, chụp ảnh. Đường mòn Hồ Chí Minh trở nên ùn ứ do đây con đường duy nhất dẫn lên cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An. Lực lượng giao thông và công an địa phương phân luồng giao thông đảm bảo tránh ùn tắc kéo dài. Một số người không di chuyển ra vào cổng chính để vào cánh đồng hoa hướng dương mà phá rào bằng dây thép gai và các thanh tre do ban tổ chức dựng. Trẻ em cũng bị người lớn bế chui qua hàng rào. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hoa hướng dương và không thu phí vào cửa. Cánh đồng hoa này rộng gần 100 ha, thường nở rộ vào dịp cuối năm và thu hút rất đông khách tham quan. Trong ảnh là khu vực phía ngoài cổng vào lễ hội hoa lúc 10h. Người dân chen chúc tại các lối đi bộ do ban tổ chức quy định sẵn. Số khác đi vào các khóm hoa để chụp ảnh. Hướng dương được trồng tại đây với mật độ dày đặc, khoảng cách giữa các cây chỉ từ 10-20 cm nên việc di chuyển giữa các luống, khóm dễ gây hư hỏng cho hoa. Một số du khách cố tình ngắt hoa, làm hư hỏng nhiều bông. Có những nhóm thanh niên còn ngắt lá để làm mũ đội trên đầu che nắng. Nhiều cây hoa bị hư hỏng nằm dọc lối đi bộ. Một nhóm học sinh tại TP Vinh (Nghệ An) chụp ảnh tại lối đi gần khu vực vào cánh đồng hoa khiến nhiều người đi qua rất chậm. Các dịch vụ ăn theo lễ hội cũng mọc lên, giá cho thuê thang sắt để trèo lên chụp ảnh toàn cảnh cánh đồng hoa là 20.000 đồng cho 10 phút đứng. Có thời điểm các lối đi lại bị nghẽn do nhiều người đứng lại chụp ảnh, số khác phải chờ khá lâu mới qua được. Gần trưa, đoạn đường mòn Hồ Chí Minh bị ùn ứ gần 2 km theo cả hai hướng đi Thanh Hoá và Nghệ An.