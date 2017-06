Hình ảnh độc đáo buổi ra mắt sách… giữa trời tại Huế

Với niềm đam mê, khát khao chia sẻ những trải nghiệm và bước đường thành công của mình, doanh nhân Phạm Tuấn Sơn đã có ý tưởng táo bạo đầy chất ngẫu hứng, tạo ra sự khác biệt cho lần ra mắt cuốn sách đầu tiên của mình tại Việt Nam.

Hoàn toàn khác biệt so vớ i các sự kiện ra mắt sách đã từng diễn ra từ trước đến nay – cuốn sách Dám làm giàu được ra mắt hoành tráng trên bầu trời thành phố Huế bằng khinh khí cầu. Đây cũng chính là thông điệp của tác giả muốn hiện thực hóa ước mơ bay bổng của bao người: Thoát nghèo và trở nên giàu có.

Không chỉ được dõi mắt theo khinh khí cầu với sắc màu rực rỡ bay lên không trung mang theo tác giả và hình ảnh cuốn sách, nhiều người còn nhận được sự may mắn từ cơn mưa “tài lộc” được tác giả - Doanh nhân Phạm Tuấn Sơn tung lên bầu trời. Tại buổi ra mắt sách, tác giả Phạm Tuấn Sơn và First News có nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn như: trao 10 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng và tủ sách Hạt giống tâm hồn cho trường Quốc Học Huế, nhằm đóng góp và tạo động lực để tất cả mọi người đều có thể làm giàu bằng chính đôi tay của mình như chính tác giả cũng đã làm giàu và thoát nghèo từ đôi bàn tay trắng.

Nói về “mưa tài lộc”, tác giả Phạm Tuấn Sơn giải thích đây là hoạt động mang ý nghĩa tượng trưng. Điều mà tác giả muốn gửi gắm qua đó là: “Cơ hội để tự do tài chính, kiếm tiền và trở nên giàu có luôn ở xung quanh chúng ta, mà chúng ta có nhìn thấy để nắm lấy hay không? Và để có thể nhìn thấy và nắm lấy được những cơ hội đó, chúng ta cần có kiến thức và hiểu biết về tiền bạc và quản lý tài chính cá nhân.

Chúng ta đang có mặt trong một cuộc chiến, không phải cuộc chiến đấu chống lại các nước khác bằng vũ lực, mà là cuộc cách mạng chống lại sự đói nghèo. Bởi vì khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình an toàn tự do về tài chính, ngày càng giàu có hơn thì đất nước cũng ngày càng giàu, mạnh hơn. Tôi đang chiến đấu trong cuộc cách mạng đó, không phải sử dụng vũ khí là bom hay súng, mà là dùng kiến thức và hiểu biết.

Những điều trên cũng là những thông điệp mà tôi gửi gắm trong cuốn sách này. Những kinh nghiệm thực tế, kiến thức mà tôi đã học được và áp dụng để từ đôi bàn tay trắng có thể xây dựng được sự giàu có bền vững, cho bản thân đã được đúc kết lại trong cuốn sách.

Đang có mặt tại Yangon, Myanmar để nhận giải thưởng Thương hiệu Văn hóa Đông Nam Á, ông Nguyễn Văn Phước, CEO và GĐ First News - Trí Viết chia sẻ với phóng viên báo điên tử Một Thế Giới qua điện thoại: "Tôi và anh em First News ủng hộ ý tưởng của tác giả Phạm Tuấn Sơn ra mắt sách lần đầu tiên trên khinh khí cầu ở TP.Huế, trao tặng học bổng và Tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn, sách Dám làm giàu cho các em học sinh trường Quốc Học Huế. Chúng tôi luôn ủng hộ những ý tưởng táo bạo, không đi theo lối mòn, vượt khỏi những khuôn khổ định kiến, để khẳng định một triết lý của Hạt Giống Tâm Hồn: Hãy dám ước mơ, dám hành động, dám nghĩ khác, dám là chính mình, tách khỏi đám đông."

Sự kiện ra mắt sách vô tiền khoáng hậu này sẽ thu hút sự quan tâm của bạn trẻ, truyền cảm hứng nâng cao văn hóa đọc, truyền tinh thần tự tin khởi nghiệp, thực hiện ước mơ của mình. Việc tạo nên cơn mưa tài lộc tronh các phong bao lì xì cùng với những cuốn sách và thông điệp truyền cảm hứng từ khinh khí cầu theo ý tưởng của tác giả thể hiện sự cho đi, chia sẻ vô tư thật lòng, như câu chuyện kỳ diệu Cây Bốn Lá thần kỳ mang lại may mắn của Hiệp sĩ Áo Trắng trong câu chuyện nổi tiếng Bí mật của may mắn: Bất cứ ai cũng có thể ươm trồng cây bốn lá và mang lại sự may mắn từ việc thay đổi thái độ sống và tư duy tích cực của chính mình.

Thông điệp và ý nghĩa của buổi ra mắt sách đặc biệt này là: “Mục đích của cuộc sống là chiến đấu để tìm món quà cho bạn – ý nghĩa sau cùng của cuộc sống là trao tặng món quà ấy đi”. Có lẽ lần ra mắt sách của tác giả Phạm Tuấn Sơn và First News – Trí Việt sẽ đi vào lịch sử xuất bản như một lần ra mắt sách khá công phu, vô tiền khoáng hậu và độc đáo, khơi gợi cảm hứng, nâng cao văn hóa đọc và khát vọng thực hiện ước mơ, tự lập tài chính của tuổi trẻ và con người Việt Nam.

