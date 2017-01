Hình ảnh đẹp về phong tục mừng tuổi ngày Tết ở Việt Nam

Ở Việt Nam, trong dịp tết trẻ con, người nhà thường nhận được quà “lì xì đầu xuân” của người thân với những lời chúc ấm áp, cụ già sống lâu trăm tuổi, trẻ em hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học hành. Mừng tuổi mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp như trẻ em thường nhớ tới tết là một thời điểm mở đầu năm mới, được nhận được món quà mừng tuổi đầu xuân. Những món quà mừng tuổi thường có nhiều loại như tiền mệnh giá nhỏ được đựng trong những bao lì xì, có khi chỉ là vài gói bánh, túi kẹo hay những bộ quần áo mới. Những món quà đầu xuân thường mang ý nghĩa may mắn, điều lành, điều tốt…Người nào càng nhận được nhiều lì xì trong dịp tết sẽ càng tin rằng mình có nhiều may mắn trong năm mới, phát tài phát lộc… Phong tục lì xì có ý nghĩa tốt đẹp nên được người Việt và được giữ gìn đến tận ngày nay. Theo tục lệ, cứ vào sáng mồng một tết Nguyên đán là con cháu trong nhà lần lượt nói lời chúc tết, chúc thọ, tặng quà hoặc một số tiền nhỏ cho ông bà, cha mẹ mình. Sau đó, con cháu được ông bà, cha mẹ “lì xì” lại một phong bao màu đỏ, bên trong đựng một ít tiền gọi là lấy hên và mang lại niềm vui trong ngày đầu năm mới. Đến nay, tục mừng tuổi vẫn không thay đổi, ông bà, cha mẹ, chú bác...lì xì lớp cháu, con. Khách tới nhà ai chúc Tết lì xì trẻ con của nhà đó, tương tự, chủ nhà đón khách tới chúc Tết lì xì trẻ em đi theo khách. Vì vậy, ý nghĩa chính của việc lì xì là mong ước cầu chúc các cháu hay ăn chóng lớn, vui chơi, học hành tấn tới. Ngoài ra, dịp đầu năm, lãnh đạo các cơ quan cũng lì xì nhân viên của mình, lãnh đạo ban ngành lì xì người dân cầu chúc một năm mới nhiều may mắn. Ảnh Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lì xì khách đi xe dịp đầu xuân. Nguồn ảnh: Tuoitre.vn Với người nhận lì xì đầu năm luôn hi vọng một năm mới nhiều thành công phát tài phát lộc. Ảnh Vnmedia. Nhân viên được sếp lì xì trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Ảnh Điemnhan. Năm nay, phong bao lì xì cũng đa dạng với hình tượng con gà mừng xuân mới Đinh Dậu 2017.

