Hình ảnh đẹp các chính khách tặng quà Tết cho người dân

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) vào chiều 10/1/2017. Ảnh báo Dân Sinh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, tri ân và biết ơn những hi sinh, đóng góp của các đồng chí - những người đã không tiếc máu xương của mình đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ảnh Báo Dân Sinh. Ngày 14/1/2017, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, tặng quà và chúc tết nhân dân một số xã biên giới huyện Hải Hà, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng chân trên địa bàn. Ảnh Chủ tịch Quốc hội tặng quà và chúc Tết các hộ dân xã Quảng Sơn, Quảng Đức (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Nguồn ảnh: QNP. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện với đồng bào dân tộc và lực lượng vũ trang ở xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn ảnh: QNP Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hải Hà. Nguồn ảnh: QNP Ngày 15/1/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, công an viên, dân phòng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ảnh Báo Long An. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao các suất học bổng cho con em đồng bào người Chăm trên địa thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/1/2017. Ảnh: Thế Anh-TTXVN Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng các nhà tài trợ và thành viên ban tổ chức chương trình trao các suất học bổng cho con em đồng bào người Chăm trên địa thành phố. Ảnh: Thế Anh-TTXVN Ngày 18/1/2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác tặng quà các hộ nghèo, hộ chính sách, nạn nhân chất độc da cam xã Thanh Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nguồn ảnh: Báo Dân sinh. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lộc Thị Chay, 99 tuổi, ở bản Hẹ, xã Sơn Lư (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Nguồn ảnh: Báo Dân sinh. Ngày 17/1/2017, đồng chí Tòng Thị Phóng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Thế. Nguồn ảnh BGP/Hoàng Hà. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang. Nguồn ảnh: BGP/Hoàng Hà. Ngày 7/1/2017, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, dẫn đầu đoàn cán bộ thành phố cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm và tặng quà Tết cho người dân nghèo ở Ninh Thuận. Ảnh Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng quà cho bà con dân tộc ở xã Ma Nới ( huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Nguồn ảnh: Zing.vn. Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thăm và tặng quà cho gia đình bà Cà Mau Thị Hang, một trong hai gia đình đặc biệt khó khăn của xã Ma Nới. Nguồn ảnh: Zing.vn. Sáng 7/1/2017, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác TP Hà Nội đã đi thăm, làm việc với Tỉnh uỷ Lào Cai và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh thành phố Hà Nội tặng Quỹ Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng . Nguồn ảnh: Tuổi trẻ thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách, người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nguồn ảnh Tuổi trẻ Thủ đô. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 21/1/2017, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, chúc Tết một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn TP Hạ Long. Ảnh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đọc thăm hỏi, trò chuyện với Mẹ VNAH Phạm Thị Chuyên (phường Đại Yên). Nguồn ảnh: QNP Sáng 19/1/2017, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn quận Hải Châu. Ảnh thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ký (Nhĩ), 87 tuổi (trú tại K57/2 đường Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh) - Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, có chồng và một người con là liệt sĩ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên mẹ tiếp tục sống lâu, sống khỏe với con cháu; đồng thời chúc mẹ cùng gia đình năm mới nhiều điều tốt đẹp. Nguồn ảnh: Danang.gov.vn. Tại nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọ (Út), 96 tuổi (trú tại K436/1 đường Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây), là Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, có chồng và một người con là liệt sĩ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bày tỏ vui mừng vì sức khỏe Mẹ vẫn tốt, trí tuệ còn minh mẫn dù tuổi đã cao. Nguồn Danang.gov.vn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) vào chiều 10/1/2017. Ảnh báo Dân Sinh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, tri ân và biết ơn những hi sinh, đóng góp của các đồng chí - những người đã không tiếc máu xương của mình đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ảnh Báo Dân Sinh. Ngày 14/1/2017, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, tặng quà và chúc tết nhân dân một số xã biên giới huyện Hải Hà, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng chân trên địa bàn. Ảnh Chủ tịch Quốc hội tặng quà và chúc Tết các hộ dân xã Quảng Sơn, Quảng Đức (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Nguồn ảnh: QNP. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện với đồng bào dân tộc và lực lượng vũ trang ở xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn ảnh: QNP Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hải Hà. Nguồn ảnh: QNP Ngày 15/1/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, công an viên, dân phòng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ảnh Báo Long An. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao các suất học bổng cho con em đồng bào người Chăm trên địa thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/1/2017. Ảnh: Thế Anh-TTXVN Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng các nhà tài trợ và thành viên ban tổ chức chương trình trao các suất học bổng cho con em đồng bào người Chăm trên địa thành phố. Ảnh: Thế Anh-TTXVN Ngày 18/1/2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác tặng quà các hộ nghèo, hộ chính sách, nạn nhân chất độc da cam xã Thanh Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nguồn ảnh: Báo Dân sinh. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lộc Thị Chay, 99 tuổi, ở bản Hẹ, xã Sơn Lư (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Nguồn ảnh: Báo Dân sinh. Ngày 17/1/2017, đồng chí Tòng Thị Phóng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Thế. Nguồn ảnh BGP/Hoàng Hà. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang. Nguồn ảnh: BGP/Hoàng Hà. Ngày 7/1/2017, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, dẫn đầu đoàn cán bộ thành phố cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm và tặng quà Tết cho người dân nghèo ở Ninh Thuận. Ảnh Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng quà cho bà con dân tộc ở xã Ma Nới ( huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Nguồn ảnh: Zing.vn. Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thăm và tặng quà cho gia đình bà Cà Mau Thị Hang, một trong hai gia đình đặc biệt khó khăn của xã Ma Nới. Nguồn ảnh: Zing.vn. Sáng 7/1/2017, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác TP Hà Nội đã đi thăm, làm việc với Tỉnh uỷ Lào Cai và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh thành phố Hà Nội tặng Quỹ Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng . Nguồn ảnh: Tuổi trẻ thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách, người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nguồn ảnh Tuổi trẻ Thủ đô. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 21/1/2017, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, chúc Tết một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn TP Hạ Long. Ảnh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đọc thăm hỏi, trò chuyện với Mẹ VNAH Phạm Thị Chuyên (phường Đại Yên). Nguồn ảnh: QNP Sáng 19/1/2017, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn quận Hải Châu. Ảnh thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ký (Nhĩ), 87 tuổi (trú tại K57/2 đường Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh) - Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, có chồng và một người con là liệt sĩ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên mẹ tiếp tục sống lâu, sống khỏe với con cháu; đồng thời chúc mẹ cùng gia đình năm mới nhiều điều tốt đẹp. Nguồn ảnh: Danang.gov.vn. Tại nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọ (Út), 96 tuổi (trú tại K436/1 đường Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây), là Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, có chồng và một người con là liệt sĩ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bày tỏ vui mừng vì sức khỏe Mẹ vẫn tốt, trí tuệ còn minh mẫn dù tuổi đã cao. Nguồn Danang.gov.vn.