Hiện trường hãi hùng xe điên tông hàng loạt xe máy ở TPHCM

Vụ tai nạn xe khách tông hàng loạt xe máy xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 24.12 trên Quốc lộ 1 (đoạn trước cổng KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến nhiều người bị thương, cả chục người tháo chạy trong hỗn loạn. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách Huệ Nghĩa lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc, khi đến giao lộ trước cổng KCN Vĩnh Lộc thì mất kiểm soát tông hàng loạt phương tiện đang chờ dừng đèn tín hiệu. Vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người đi xe máy bị tông văng tứ tung trên khắp mặt đường. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu trong đó có người nguy kịch. Tại hiện trường xe khách tông xe máy dừng đèn đỏ, 7 xe máy bị xe khách tông văng khắp trên mặt đường, một xe tải cũng bị tông biến dạng phần hông xe. “Nghe rầm rầm tôi nhìn lại thì thấy xe khách tông xe tải rồi đâm hàng loạt xe máy. Tôi chỉ kịp bồng con trai tháo chạy. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn”, anh Luân người thoátn nạn kể. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc. Đến 12h10 hiện trường xe khách gây tai nạn liên hoàn vẫn đang được công an giải quyết. Vụ tai nạn gây ùn ứ kéo dài suốt một đoạn đường.

Vụ tai nạn xe khách tông hàng loạt xe máy xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 24.12 trên Quốc lộ 1 (đoạn trước cổng KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến nhiều người bị thương, cả chục người tháo chạy trong hỗn loạn. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách Huệ Nghĩa lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc, khi đến giao lộ trước cổng KCN Vĩnh Lộc thì mất kiểm soát tông hàng loạt phương tiện đang chờ dừng đèn tín hiệu. Vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người đi xe máy bị tông văng tứ tung trên khắp mặt đường. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu trong đó có người nguy kịch. Tại hiện trường xe khách tông xe máy dừng đèn đỏ, 7 xe máy bị xe khách tông văng khắp trên mặt đường, một xe tải cũng bị tông biến dạng phần hông xe. “Nghe rầm rầm tôi nhìn lại thì thấy xe khách tông xe tải rồi đâm hàng loạt xe máy. Tôi chỉ kịp bồng con trai tháo chạy. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn”, anh Luân người thoátn nạn kể. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc. Đến 12h10 hiện trường xe khách gây tai nạn liên hoàn vẫn đang được công an giải quyết. Vụ tai nạn gây ùn ứ kéo dài suốt một đoạn đường.