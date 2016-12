Hành khách bị "bỏ rơi" chen nhau lên xe bus miễn phí về Giáp Bát

Như Kiến Thức đã đưa tin, sáng ngày 30/12, do bị điều chuyển tuyến nên một số nhà xe ở bến Mỹ Đình (Hà Nội) chạy tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình... đã rủ nhau không chở khách dù đã rời khỏi bến. Theo các nhà xe, việc điều chuyển tuyến là quá đột ngột, không có quy hoạch và lộ trình, hơn nữa đây cũng là thời điểm cận Tết nên khiến công việc kinh doanh của họ bị đảo lộn nên mới không chở khách. Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều cùng ngày, tại các điểm xe chạy tuyến Mỹ Đình - Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... (ngược lại) nhiều nhà xe đã rời khỏi bến từ lâu. Trong khi đó, các hành khách vẫn ùn ùn kéo nhau đến với hy vọng được xe quen thuộc sẽ đến chở về quê nghỉ Tết dương lịch. Trước sự việc, ban quản lý bến xe khách Mỹ Đình phối hợp cùng bến xe Giáp Bát và các lực lượng chức năng kết hợp vận chuyển toàn bộ hành khách "bị bỏ rơi" về bến xe Giáp Bát bằng xe buýt miễn phí. Hành khách tập trung đông đúc ở phía sân trước bến xe Mỹ Đình chờ lên xe bus miễn phí xuống Giáp Bát, Nước Ngầm bắt xe khách về quê. Một số khách ngỡ ngàng, không biết việc nhiều xe bất ngờ dừng hoạt động nên cuống quýt sợ không biết đi xe nào về nhà. Nhiều hành khách lớn tuổi mệt mỏi sau khi chen chúc trên xe bus mới đến bến xe Mỹ Đình, nhưng đến nơi xe khách lại không chở họ đành méo mặt, khổ sở đi bus miễn phí quay xuống Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm. Do suốt ruột sợ không kịp thời gian bắt xe về quê nên nhiều người chen chúc nhau lên xe bus miễn phí. Một số khách nữ không chịu được cảnh ngột ngạt, đông đúc nên phải bước xuống khỏi xe bus. Hầu hết nhiều người đều cảm thấy bất ngờ nhưng cũng bức xúc về việc một số nhà xe rủ nhau không chở khách. Tay bế con, chân chạy thật nhanh lên xe bus miễn phí. Các lượt xe bus miễn phí chở khách từ Mỹ Đình xuống Giáp Bát, Nước Ngầm đều rất đông. Nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh mà hành khách mang về quê. Dù rất đông hành khách nhưng các lực lượng chức năng vẫn cố gắng sắp xếp cho khách lên xe, không bỏ ai lại. Người phụ nữ gọi điện thông báo cho người nhà đang trên đường về. Anh Hà Văn Phòng (áo đỏ, Thái Bình) méo mó, kể lại: Tôi lên Yên Bái làm thuê, đi xe từ Yên Bái xuống bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê nhưng đến đây các nhân viên bán vé bảo không có xe chạy làm tôi ngớ người. Tôi phải đợi ở bến Mỹ Đình nhiều tiếng đồng hồ mới biết có xe bus miễn phí chở xuống các bến xe khác...". Dù đã lên được xe bus miễn phí nhưng đôi mắt của anh Phòng vẫn đỏ hoe vì sợ không kịp bắt chuyến xe về quê ăn Tết dương lịch cùng vợ con sau quãng thời gian đi làm ăn xa nhà. Tâm trạng mệt mỏi, thất vọng, bức xúc hiện rõ trên khuôn mặt các hành khách sau khi bị một số nhà xe "bỏ rơi" ở Mỹ Đình. Trước sự việc xảy ra, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, trước mắt bến xe vẫn tiếp tục tập trung trung chuyển hành khách như đang thực hiện. Các nhà xe kinh doanh vận tải hành khách bỏ bến, bỏ khách, họ sẽ tự mất uy tín của mình, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau....

