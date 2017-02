Hàng vạn du khách chen chân đến các di tích, danh thắng Quảng Ninh

Hàng vạn du khách đến Quảng Ninh du lịch dịp Tết



Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017, hàng vạn du khách đã đến tham quan các điểm di tích, danh thắng tại Quảng Ninh. Thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho thấy, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 26/1 đến 1/2/2017, tức từ 29 Tết đến mùng 5 Tết Âm lịch), có hơn 80 vạn lượt khách đến tham quan thắng cảnh, hành hương, du lịch. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 900 tỷ đồng.

Ghi nhận của PV Kiến Thức những ngày nghỉ Tết, tại vịnh Hạ Long, mỗi ngày có khoảng 5.000 - 10.000 du khách đi tham quan vịnh, trong đó đa số là khách du lịch nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay trong sáng mùng 1 Tết, tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Đức Long đã đến tặng hoa và gửi lời chúc năm mới tới các vị khách du lịch đầu tiên tham quan vịnh Hạ Long trong ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Du khách tham quan vịnh Hạ Long tăng mạnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long tặng hoa và gửi lời chúc năm mới tới các vị khách du lịch đầu tiên tham quan vịnh Hạ Long trong ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Ngoài vịnh Hạ Long, trong những ngày nghỉ Tết Đinh Dậu , hàng vạn du khách đã chen chân đến các điểm danh thắng di tích văn hóa như Khu di tích Danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (TP Uông Bí), chùa Lôi Âm, chùa Long Tiên (TP Hạ Long), Khu di tích nhà Trần, chùa Ngọa Vân (Thị xã Đông Triều), đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) và chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn)... Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, lượng khách đến các di tích tâm linh, di tích lịch sử văn hóa tăng mạnh lên đến khoảng hơn 60 vạn lượt khách.

Tại khu Di tích danh thắng Yên Tử (Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), dù chưa đến ngày khai hội nhưng lượng khách về tham quan rất lớn. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử - cho biết, thống kê từ mùng 1 tết đến hết mùng 5 tết, có 118.727 lượt khách về hành hương, tham quan, lễ Phật tại Di tích Yên Tử. Riêng ngày mùng 5 tết Âm lịch (1.2.2017) có 45.297 lượt khách về tham quan, lễ phật. Lượng khách tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016.

Hàng nghìn lượt khách đến tham quan lễ phật tại chùa Ba Vàng.

Ghi nhận của PV Kiến Thức trong ngày 2/2/2017 (mùng 6 Tết Âm lịch), dù là ngày đầu tiên nhiều cơ quan, tổ chức đi làm sau kỳ nghỉ tết nhưng lượng khách về Yên Tử vẫn còn khá đông. Bãi đỗ xe máy, xe ô tô luôn nghìn nghịt xe. Năm nay, do quy hoạch lại khu trung tâm lễ hội nên các bến xe được bố trí xa hơn năm trước. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã đưa 40 xe điện vào phục vụ việc đưa đón du khách từ bãi đỗ xe đến khu vực ga cáp treo. Nhà xe Phúc Xuyên cũng đưa 6 xe hoạt động đưa đón khách từ QL 18 (khu vực chùa Trình Yên Tử đến bãi đỗ xe dốc Hạ Kiệu 2 để phục vụ du khách nên việc đi lại của du khách dễ dàng hơn, tránh tình trạng bị chặt chém khi di chuyển. Một số công trình đang xây dựng trong khu Di tích danh thắng Quốc gia Yên Tử đã được quây bạt cẩn thận nên không gây phản cảm với du khách.

Khác với mọi năm, năm nay, đường dây nóng của Khu di tích – danh thắng Yên Tử chưa tiếp nhận bất cứ cuộc gọi nào của du khách phản ánh về những bất cập, tiêu cực xảy ra trong quá trình hành hương về Yên Tử. Tuy nhiên, tình trạng một số du khách trà xát tiền lên đại hồng chuông và khánh đồng tại chân tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông vẫn còn xảy ra.

Sẵn sàng khai hội Yên Tử

Hội xuân Yên Tử năm nay sẽ khai hội vào ngày 6/2/2017 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch). Năm nay, địa điểm diễn ra Lễ khai hội sẽ được tổ chức tại Chùa Trình (phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) thay vì tổ chức tại sân lễ trường Yên Tử như mọi năm, do phục vụ cho Dự án Khu trung tâm dịch vụ lễ hội Yên Tử. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội xuân đã được hoàn tất.

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử - cho biết: “Để đảm bảo cho đại biểu, nhân dân, du khách tham gia lễ khai mạc hội xuân Yên Tử thuận tiện, an toàn, đặc biệt tránh hiện tượng ùn ứ tại đoạn Quốc lộ 18A trước cổng Chùa Trình, BTC đã phối hợp với Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo; công an thành phố, công an phường Phương Đông bố trí phương án, huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện đảm bảo ATGT, ANTT tại các khu vực trong và ngoài chùa. Cùng với đó, các phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường, y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm... chúng tôi đều đã chủ động sẵn sàng, đảm bảo lễ khai hội tổ chức an toàn, thành công”.

Theo báo cáo của UBND TP Uông Bí, nhiều công tác phục vụ Hội xuân Yên Tử đã được hoàn tất như thực hiện tuyên truyền trực quan; bố trí lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh toàn bộ tuyến đường hành hương từ đỉnh chùa Đồng xuống bến xe quay đầu dốc Hạ Kiệu; xây dựng phương án thiết kế, trình duyệt maket sân khấu, trang trí khánh tiết, thuê đơn vị sự kiện lắp dựng sân khấu lễ đài, mái che tại sân khai hội chùa Trình...

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại chùa Trình, nơi diễn ra lễ khai mạc hội xuân Yên Tử năm nay, cơ sở hạ tầng, kế hoạch trang trí khánh tiết, phương án đảm bảo ATGT, ANTT, trong đó, toàn bộ sân khấu lễ đài, thiết bị âm thanh; bố trí, sắp xếp khu vực dành cho đại biểu, du khách dự lễ; chuẩn bị nhân lực và phương tiện cho lễ gióng trống, thỉnh chuông, dâng hương đã có phương án cụ thể, chi tiết... đã được BTC chuẩn bị chu đáo để Hội xuân Yên Tử 2017 diễn ra tốt đẹp.

Một số hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận tại Khu di tích danh thắng Yên Tử trước thềm Hội Xuân: