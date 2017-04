Hàng loạt ôtô chiếm vỉa hè bị lập biên bản từ...ứng dụng ĐTDĐ

Hàng loạt ôtô đậu chiếm hết vỉa hè đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM được người dân phát hiện trưa 11/4.

“Kết quả hết sức bất ngờ, đúng như những gì lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cam kết là sau khi tiếp nhận phản ánh, trong vòng 60 phút, cơ quan chức năng phải hoàn tất việc kiểm tra, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt nếu có vi phạm”, chị Oanh, người dân ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, chia sẻ.

Theo chị Oanh thì sau khi tải ứng dụng nói trên, trưa cùng ngày, ba của chị phát hiện nhiều ôtô đậu chễm chệ chiếm trọn vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Ngay lập tức chị Oanh mở ứng dụng vừa tải về chụp lại những hình ảnh vi phạm này, cùng lúc hệ thống ứng dụng đã tự động cập nhật chính xác thời gian, địa điểm vi phạm nhấn nút gửi… Chiếc ôtô mang biển xanh của UBND, Công an phường 15, quận Bình Thạnh đậu nghênh ngang ngay biển cấm dưới lòng đường Đinh Bộ Lĩnh trưa 11/4.

Tương tự như chị Oanh, 1 số người dân sống trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh vô cùng bức xúc khi trưa ngày 11/4 cũng phát hiện chiếc ôtô mang biển xanh của UBND, Công an phường 15, quận Bình Thạnh đậu nghênh ngang ngay biển cấm dưới lòng đường Đinh Bộ Lĩnh và đã dùng ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” để phản ánh. Ngay lập tức người dân đã dùng ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” trên ĐTDĐ thông minh để thực hiện quyền được giám sát của mình. Kết quả thật bất ngờ khi cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xử lý. Kết quả phản hồi đến người dân về quá trình xử lý từ những phản ánh cụ thể.

“Ngay khi hình ảnh được gửi đi, ngay lập tức hệ thống báo về với nội dung đã tiếp nhận và tiếp theo đó là những kết quả xử lý, có bằng chứng rõ ràng được thông tin công khai trên ứng dụng khiến chúng tôi vô cùng hài lòng”, bác Hà, ba của chị Oanh chia sẻ.

Theo thông tin PV Kiến Thức ghi nhận được, sau khi tiếp nhận những hình ảnh của người dân, lực lượng Công an, Trật tự đô thị…UBND phường 15, quận Bình Thạnh đã nhanh chóng kiểm tra và kết quả là 2 trường hợp vi phạm được người dân phản ánh đã bị lập biên bản; riêng ôtô biển số xanh đậu trước trụ sở Công an phường 15 phản hồi “tại thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm”, kèm theo hình ảnh “biến mất” của chiếc công vụ biển xanh nói trên. Biên bản vi phạm đối với các phương tiện đậu xe chiến dụng vỉa hè từ hình ảnh phản ánh của người dân qua ứng dụng ĐTDĐ trưa ngày 11/4. Hình ảnh chiếc xe công vụ đậu ngay biển cấm trước trụ sở Công an phường 15, quận Bình Thạnh cũng không còn.

Một lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai ứng dụng, có rất nhiều hình ảnh phản ánh của người dân gửi tới và đã được nhanh chóng kiểm tra; hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản.

“Qua ứng dụng nói trên, người dân sẽ giám sát, theo dõi chính quyền đã xử lý, kiểm tra, xử phạt như thế nào với nội dung mình phản ánh. Nếu cán bộ của quận, phường thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong việc xử lý sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc”, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh, khẳng định.

Hàng loạt ôtô đậu chiếm hết vỉa hè đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM được người dân phát hiện trưa 11/4.

“Kết quả hết sức bất ngờ, đúng như những gì lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cam kết là sau khi tiếp nhận phản ánh, trong vòng 60 phút, cơ quan chức năng phải hoàn tất việc kiểm tra, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt nếu có vi phạm”, chị Oanh, người dân ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, chia sẻ.

Theo chị Oanh thì sau khi tải ứng dụng nói trên, trưa cùng ngày, ba của chị phát hiện nhiều ôtô đậu chễm chệ chiếm trọn vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Ngay lập tức chị Oanh mở ứng dụng vừa tải về chụp lại những hình ảnh vi phạm này, cùng lúc hệ thống ứng dụng đã tự động cập nhật chính xác thời gian, địa điểm vi phạm nhấn nút gửi… Chiếc ôtô mang biển xanh của UBND, Công an phường 15, quận Bình Thạnh đậu nghênh ngang ngay biển cấm dưới lòng đường Đinh Bộ Lĩnh trưa 11/4.

Tương tự như chị Oanh, 1 số người dân sống trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh vô cùng bức xúc khi trưa ngày 11/4 cũng phát hiện chiếc ôtô mang biển xanh của UBND, Công an phường 15, quận Bình Thạnh đậu nghênh ngang ngay biển cấm dưới lòng đường Đinh Bộ Lĩnh và đã dùng ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” để phản ánh. Ngay lập tức người dân đã dùng ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” trên ĐTDĐ thông minh để thực hiện quyền được giám sát của mình. Kết quả thật bất ngờ khi cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xử lý. Kết quả phản hồi đến người dân về quá trình xử lý từ những phản ánh cụ thể.

“Ngay khi hình ảnh được gửi đi, ngay lập tức hệ thống báo về với nội dung đã tiếp nhận và tiếp theo đó là những kết quả xử lý, có bằng chứng rõ ràng được thông tin công khai trên ứng dụng khiến chúng tôi vô cùng hài lòng”, bác Hà, ba của chị Oanh chia sẻ.

Theo thông tin PV Kiến Thức ghi nhận được, sau khi tiếp nhận những hình ảnh của người dân, lực lượng Công an, Trật tự đô thị…UBND phường 15, quận Bình Thạnh đã nhanh chóng kiểm tra và kết quả là 2 trường hợp vi phạm được người dân phản ánh đã bị lập biên bản; riêng ôtô biển số xanh đậu trước trụ sở Công an phường 15 phản hồi “tại thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm”, kèm theo hình ảnh “biến mất” của chiếc công vụ biển xanh nói trên. Biên bản vi phạm đối với các phương tiện đậu xe chiến dụng vỉa hè từ hình ảnh phản ánh của người dân qua ứng dụng ĐTDĐ trưa ngày 11/4. Hình ảnh chiếc xe công vụ đậu ngay biển cấm trước trụ sở Công an phường 15, quận Bình Thạnh cũng không còn.

Một lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai ứng dụng, có rất nhiều hình ảnh phản ánh của người dân gửi tới và đã được nhanh chóng kiểm tra; hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản.

“Qua ứng dụng nói trên, người dân sẽ giám sát, theo dõi chính quyền đã xử lý, kiểm tra, xử phạt như thế nào với nội dung mình phản ánh. Nếu cán bộ của quận, phường thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong việc xử lý sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc”, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh, khẳng định.