Hàng chục cô gái ăn mặc khêu gợi thác loạn trong quán bar ở TP HCM

Sáng nay 28/4, Công an quận 1, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tạm giữ hàng chục đối tượng để phân loại xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ nguồn cung cấp, cũng như hành vi của các đối tượng. Trước đó rạng sáng cùng ngày, gần trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (PC64) Công an TP HCM phối hợp cùng các lực lượng cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh... ập vào kiểm tra nằm trên đường Nam Quốc Cang ( phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Thời điểm này, dù đã bước sang ngày mới nhưng trên sàn nhảy tại quán bar nói trên vẫn còn hàng trăm dân chơi đang nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc sàn chát chúa và không gian đặc quánh mùi khói thuốc. Những “nam thanh, nữ tú” liên tục hò hét và lắc lư theo tiếng nhạc.Thấy công an, nhiều dân chơi nháo nhào bỏ chạy và tìm cách phi tang những viên nén nghi ma túy xuống sàn hoặc các ngóc ngách trong quán bar. Nhiều cô gái trong những trang phục thiếu vải chạy vào nhà vệ sinh trốn nhưng đều bị các trinh sát giữ lại. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại nhiều bàn của bar trên có gần 10 viên nén màu hồng nghi thuốc lắc và nhiều gói tinh thể nghi là ma túy dạng “hàng khay” . Đáng nói, tại các bàn phát hiện có chất kích thích là những “dân chơi” có tuổi đời khá trẻ. Các cô gái trong trang phục khêu gợi tại quán bar. Cuối buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã đưa hàng chục “dân chơi” có biểu hiện phê ma túy về trụ sở công an phường Phạm Ngũ Lão để xét nghiệm. Nhiều tang vật liên quan đến hành vi vi phạm được lực lượng Công an thu giữ, phục vụ cho công tác điều tra. Đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản với chủ cơ sở kinh doanh này về hàng loạt các lỗi vi phạm như kinh doanh quá giờ quy định, để khách sử dụng ma túy trong quán bar….

