Hai vợ chồng nghi bị sát hại tại nhà với nhiều vết chém

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

Vụ việc xảy ra tại xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước. Ảnh: Google Maps.

Ngày 16/6, ông Võ Hoàng Vũ , Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (huyện Bù Đốp, Bình Phước) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ. Nạn nhân tử vong là anh Huỳnh Văn Em (34 tuổi) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Tú (36 tuổi).Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người thân chị Tú đến thăm thì phát hiện chị này gục chết trên nền nhà. Cạnh thi thể người phụ nữ là người chồng đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.Nghi an hai vo chong bi sat hai tai nha rieng voi nhieu vet chem hinh anh 1Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.Nhận tin báo, Công an huyện Bù Đốp, Công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.Theo người dân, chị Tú từng qua một đời chồng và có 2 người con trong khi anh Huỳnh Văn Em từng ly dị vợ. 2 năm trước, chị Tú kết hôn với anh Huỳnh Văn Em và sinh sống tại xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.