Hai thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng

Ngày 23/01, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM tiến hành điều tra, truy xét làm rõ nguyên nhân vụ truy sát làm 2 người thương vong. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Vũ Đức Thịnh (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn), riêng anh Huỳnh Bá Thiên Ân (SN 1993) đang được điều trị tại bệnh viện.



Ảnh minh họa. Theo anh Ân, rạng sáng 22/01, anh Thịnh điều khiển xe máy hiệu Airblade mang BKS 59Y1-651.. chở theo anh Ân đi chơi về đến khu vực huyện Hóc Môn, TP. HCM.



Khi cả 2 vừa đi đến bãi đất trống thuộc tổ 22, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt cầm hung khí truy đuổi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh Thịnh và Ân tăng ga bỏ chạy nhưng các đối tượng tiếp tục cầm hung khí đuổi theo chém nhiều nhát vào người và chém đứt lìa tay anh Thịnh khiến cả 2 ngã xuống đường, anh Thịnh nằm bất động tại chỗ. Riêng anh Ân may mắn cố gắng chạy bộ thoát thân nhưng cũng bị 2 đối tượng chém gục. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sáng cùng ngày, nhiều người dân đi tập thể dục ngang qua bãi đất trống trên thì phát hiện anh Thịnh nằm bất động cùng xe máy bên đường. Người dân lại gần kiểm tra thì tá hỏa vì anh Thịnh đã tử vong và bị chém đứt tay , cách đó không xa là anh Ân bị thương nặng. Người dân hô hoán và báo sự việc đến Công an đồng thời, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra vụ việc. Nhận thấy tính chất sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Hóc Môn đã báo cáo sự việc đến Công an TP. HCM cùng vào cuộc điều tra làm rõ.