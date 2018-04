Hai tân Phó giám đốc Công an Hà Nội là ai?

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho Đại tá Nguyễn Văn Viện và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng.

Chiều 12/4, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đoàn Duy khương - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đối với Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm.

Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc CATP. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng thời yêu cầu, trên cương vị mới 2 tân Phó Giám đốc sớm nắm bắt tình hình chung trong CATP, phát huy kinh nghiệm thời gian công tác ở các đơn vị chỉ đạo tốt các mặt công tác được phân công phụ trách.

Bên cạnh đó, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.