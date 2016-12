Hải Phòng: Uống bia nhiều, giết người, lãnh án chung thân

Ngày 30/12/2016, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã đưa vụ án giết người xảy ra tại xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) ngày 8/8/2015 ra xét xử sơ thẩm công khai.



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, vào khoảng 22h ngày 8/8/2015, đối tượng Vũ Hồng Nguyện, Vũ Văn Điệp, Bùi Đức Giang cùng 7 thanh niên khác đến quán karaoke Vũ Công (tại thôn 14, xã Hùng Thắng, H, Tiên Lãng, Hải Phòng) hát karaoke.

Khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm của anh Nguyễn Tuấn Định (SN1989, trú tại thôn Dương Nham, xã Phạm Mệnh, H. Kinh Môn, Hải Dương) cùng các bạn cũng đến quan Vũ Công để hát karaoke. Nhóm anh Định hát phòng bên cạnh nhóm của Vũ Hồng Nguyện. Trong quá trình hát, Nguyện nhiều lần sang gõ cửa gây sự. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm anh Định trả tiền đi về.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án.

Khi anh Định dắt xe máy ra đến cửa quán Vũ Công thì bị Nguyện ném dép, ghế nhựa vào xe. Sau đó, Nguyện đánh anh Định. Thấy Nguyện đánh anh Định, Bùi Đức Giang lấy then cửa bằng sắt xông vào vụt anh Định 2 nhát vào bả vai trái. Vũ Văn Điệp xông vào cùng Nguyện và Giang đánh anh định bất tỉnh. Những người xung quanh can ngăn không cho 3 thanh niên trên đánh anh Định và đưa anh Định đến bệnh viện đa khoa Tiên Lãng, cơ sở 2 ở gần UBND xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Sau khi anh Định được đưa đi, Nguyện hô hào bạn bè: “Hôm nay phải đánh chết thằng Định! Ai không đi không phải anh em”. Các bị cáo Giang và Điệp đã cùng Nguyện đến bệnh viện để đánh anh Định tiếp. Trên đường đi, 3 bị cáo đã dừng lại chợ Vàm Láng để lấy 3 con dao: Nguyện cầm 1 con dao bầu; Giang cầm một dao gọt hoa quả và một dao dóc mía của một người bán hàng trong chợ.

Đến cổng bệnh viện, Giang dừng xe để Nguyện và Điệp cầm dao xông vào phòng cấp cứu – nơi anh Định đang được y tá và bạn bè chăm sóc. Nguyện cầm dao, đâm 2 nhát vào ngực anh Định. Lúc này, Phó trưởng Công an xã Hùng Thắng, ông Vũ Thành Thực đẩy Nguyện ra ngoài và vật lộn với Nguyện thì Giang chạy vào, tay cầm 2 dao chém 2 nhát vào ngực anh Định tiếp. Anh Định tử vong tại chỗ. Sau khi đâm chết anh Định, Điệp lấy xe máy chở Nguyện đến nhà người quen và Nguyện bỏ đi. Ngày 12/8/2015, Điệp đến cơ quan Công an đầu thú. Tiếp đó, ngày 17/2/2016, Bùi Đức Giang đã đến cơ quan Công an đầu thú.

VKSND TP Hải Phòng đã quyết định truy tố Vũ Văn Điệp, Bùi Đức Giang về tội “Giết người”, quy định tại Điều 93, khoản 1, điểm n, BLHS. Mức hình phạt VKS đưa ra đối với Vũ Văn Điệp là chung thân; Bùi Đức Giang là 13-15 năm tù giam. Bị can Vũ Hồng Nguyện sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã; khi nào bắt được bị can sẽ lập hồ sơ và xử lý sau.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, trong phần xét hỏi công khai, các bị cáo và các nhân chứng đều khai hành vi giết người có tính chất côn đồ, dã man của Nguyện, Điệp và Giang. Theo lời khai của các nhân chứng và các bị cáo, anh Định không quen biết, không có thù oán gì với bất cứ người nào trong số 3 đối tượng giết người trên. Mặc dù vậy, các đối tượng đã quyết tâm đánh chết anh Định. Bị cáo Giang và bị cáo Điệp cho rằng mình đã uống bia nhiều nên khi đánh anh Định không kiểm soát được hành vi.

Tại tòa, người đại diện hợp pháp cho nạn nhân Nguyễn Tuấn Định, bà Nguyễn Thị Lan cho biết: “Khi con tôi chết, 98 ngày sau có một người đàn ông gọi điện và xin cho các gia đình có con cái đánh chết con tôi đến thắp hương. Tôi đã đồng ý gặp mặt những người cha, người mẹ của những người đánh chết con tôi để trò chuyện và đánh giá xem họ là những bậc phụ huynh không may đẻ ra những đứa con ngỗ nghịch hay đó là do nề nếp gia đình? Tôi lựa theo cách họ ứng xử để ứng xử phù hợp. Giết người thì phải chịu hình phạt của pháp luật. Tôi chỉ mong các gia đình động viên con cái mình ra đầu thú. Ai có tội với con tôi thì nhận tội để đảm bảo những nguyên tắc của trật tự xã hội”.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa tuyên án: Bị cáo Vũ Văn Điệp chịu mức án tù chung thân; bị cáo Bùi Đức Giang 13 năm tù giam. Ngoài Vũ Hồng Nguyện, Vũ Văn Điệp, Bùi Đức Giang còn có Vũ Văn Phước (SN 1987) bị tuyên án 6 tháng tù án treo về tội “Che giấu tội phạm”, quy định tại điều 313, khoản 1, BLHS.

Phía gia đình bị hại không đồng ý với bản án vì cho rằng ngoài Nguyện, Điệp, Giang còn nhiều người nữa đánh anh Định.