Hải Phòng: Cụ bà 80 tuổi tử vong với vết thương vùng đầu

Ngày 1/2/2017, Công an TP Hải Phòng đã thông tin ban đầu về trường hợp bà Trương Thị Nhịnh (SN 1937, trú tại ở thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bị tử vong sau khi người nhà phát hiện trên đầu bà Nhịnh có vết thương.



Thông tin ban đầu về vụ việc cụ bà 80 tuổi tử vong, vào khoảng 5h20 sáng ngày 31/1/2017, người thân của bà Trương Thị Nhịnh đã phát hiện bà bị thương tích ở vùng đầu. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bà Nhịnh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Kiến An nhưng bà đã tử vong.

Ảnh minh họa.