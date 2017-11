Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng đâm trọng thương Phó trưởng CA phường

Chiều ngày 26/11, một cán bộ Công an quận Hồng Bàng (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng tên Huy, trú tại phường Trại Chuối để điều tra làm rõ vụ việc đối tượng này đâm trọng thương ông Lã Văn Tuệ - Phó trưởng Công an phường Trại Chuối (Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).



Trước đó, vào khoảng 10h 45 sáng ngày 26/11, Công an phường Trại Chuối nhận được tin báo của người dân, tại khu vực trước cửa nhà số 14 ngõ C48 đường Tán Thuật, phường Trại Chuối, Hồng Bàng (Hải Phòng), có đối tượng tên Huy (SN 1970, sống trong ngõ) gây rối mất trật tự tại khu dân cư.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay lập tức, Công an phường cử ông Lã Văn Tuệ - Phó Trưởng công an phường Trại Chuối và một công an viên xuống khu vực nắm bắt thông tin và giải quyết vụ việc.

Mời độc giả xem video "Bắt giữ đối tượng đâm trọng thương Phó trưởng CA phường". Nguồn Nguyễn Việt Đức:

Khi xuống khu vực trên, mặc dù hai cán bộ công an phường Trại Chuối đã ra sức thuyết phục Huy nhưng đối tượng này liên tục chửi bới, một tay cầm dao, một tay cầm bóng điện tuýp điên cuồng tấn công 2 cán bộ công an. Phó trưởng công an phường Trại Chuối bị Huy dùng bóng điện tuýp đâm trúng cổ . Sau khi gây án, đối tượng này đã cố thủ trong nhà.

Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa ông Lã Văn Tuệ - Phó Trưởng công an phường Trại Chuối đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Theo một số người dân, Huy là đối tượng nghiện đã được cho đi cai nghiện ở trung tâm. Huy mới đi cai nghiện về được một tuần. Trong quá trình xảy ra vụ việc, Huy có biểu hiện bị “ngáo đá”.