Hãi hùng cảnh rửa lòng bò bằng hóa chất phục vụ khách

Hôm 25/12, lãnh đạo UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã xác nhận, hiện cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh, do ông Nguyễn Thành Hưng (SN 1975, ngụ tại xã Phú Mỹ - huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) làm chủ, để làm rõ về hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cùng với quyết định xử phạt vi phạm hành chính này, ông Hưng còn phải đóng phạt 36 triệu đồng, bị các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động của cơ sở 4 tháng.

Nguyên nhân: Do cơ sở kinh doanh của ông Hưng đã rửa lòng bò bằng hóa chất không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.