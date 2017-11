Hãi hùng cảnh mất ATGT tại dự án đường vào Yên Tử 260 tỷ

Dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL18 vào khu Di tích Yên Tử, đoạn từ Dốc Đỏ đến ngã tư Nam Mẫu - Giai đoạn 1” được khởi công từ tháng 11/2016 do ban quản lý Đầu tư các công trình văn hóa - thể thao Quảng Ninh làm chủ đầu tư, có tổng số vốn gần 260 tỷ đồng/7km. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Nhân Bình, có trụ sở tại Hà Nội. Dự án đã triển khai được hơn một năm, đơn vị thi công đang tiến hành phá những núi đá, hạ cốt đường để nắn cho đường thẳng. Tuy nhiên, từ đây, cuộc sống người dân địa phương và du khách vào thăm Khu di tích danh thắng Yên Tử đã gặp nhiều phiền toái Suốt thời gian qua, nhiều xe tải trọng lớn chạy liên tục, bụi bặm bay mù mịt và nhiều đoạn đang thi công dù từ mép đường đến nơi hạ cốt cao hàng chục mét nhưng đơn vị thi công chỉ căng dải dây mỏng báo hiệu. Ngoài ra, nhiều đoạn không có dây cảnh báo, thậm chí không có đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm vào ban đêm tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án. Nhiều chỗ tiếp giáp đường với khu vực thi công không có hệ thống dây cảnh báo nguy hiểm. Dù là đường miền núi cấp 4 nhưng đây là con đường có mật độ lưu thông cao. Ngoài người dân phường Phương Đông và xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí, Quảng Ninh) lưu thông qua lại thì còn rất đông những người về hành hương, tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử cũng lưu thông trên con đường này. Hàng ngày có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt ô tô, xe máy qua lại trên tuyến đường trên. Thậm chí đất đá được đơn vị thi công đổ ra như thế này. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, thời gian gần đây khi người dân địa phương phản ánh lên các cấp chính quyền về việc bụi bặm, mất an toàn giao thông, đơn vị thi công đã cho xe tưới nước chống bụi nhưng tình trạng buông lỏng vấn đề an toàn giao thông trong quá trình thi công vẫn xảy ra. Trao đổi với PV sáng 29/11, Chủ tịch UBND phường Phương Đông – Mai Văn Dự cho biết, người dân từng kiến nghị lên phường về việc bụi bặm trong quá trình thi công dự án. " Phường đã làm việc với Công ty CP Nhân Bình là đơn vị thi công dự án. Phía công ty đã tiếp thu tăng tưới nước trên đường, hạn chế tốc độ xe tải chạy và xe chở đất đá phải có bạt che để không bị văng đất đá. Phường cũng báo cáo thành phố Uông Bí để cắm biển hạn chế tốc độ" - ông Dự cho biết.

